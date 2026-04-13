Epävarma taloustilanne saa suomalaiset tarkistamaan menojaan aiempaa tarkemmin.
Vaikeasti ennustettava tilanne maailmalla ja epävarmuus kotimaan työmarkkinoilla on johtanut siihen, että entistä useampi on tarkempi omasta taloudestaan.
Kuluttajaliitto tekee säännöllisesti laajoja kyselytutkimuksia suomalaisille. Niissä selviää, että suomalaiset säästävät menoissaan tälläkin hetkellä paljon.
– Yli 60 prosenttia kertoi säästäneensä ruoasta, mutta myös vapaa-ajasta ja matkoista, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kertoo Huomenta Suomen aamussa.
Hän pitää erityisen huolestuttavana sitä, että vajaa 20 prosenttia vastanneista ilmoitti säästäneensä myös lääkkeistä.
– Ollaan tilanteessa, jossa isoja ihmisryhmiä on pakotettu säästämään sellaisista asioista, joista ei tulisi säästää, Beurling-Pomoell kertoo.
Kukkaronnyörien kiristämisestä kertoo sekin, että tuoreen tiedon mukaan suomalaiset lahjoittavat järjestöille ja hyväntekeväisyysjärjestöille vähemmän kuin muut pohjoismaalaiset.
– Suomen kuluttajien taloudellinen tilanne on heikko verrattuna muihin Pohjoismaihin, Beurling-Pomoell arvioi.