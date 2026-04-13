Milloin viimeksi tarkistit tämän seikan luottokorttilaskultasi? "Veloitus jatkuu automaattisesti, jos..."

8:44 Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell neuvoo Huomenta Suomessa tarkistamaan tiliotteelta ja luottokortilta toistuvat veloitukset ja peruuttamaan turhat kuukausimaksut.

Julkaistu 13.04.2026 07:41

Epävarma taloustilanne saa suomalaiset tarkistamaan menojaan aiempaa tarkemmin. Vaikeasti ennustettava tilanne maailmalla ja epävarmuus kotimaan työmarkkinoilla on johtanut siihen, että entistä useampi on tarkempi omasta taloudestaan. Kuluttajaliitto tekee säännöllisesti laajoja kyselytutkimuksia suomalaisille. Niissä selviää, että suomalaiset säästävät menoissaan tälläkin hetkellä paljon. – Yli 60 prosenttia kertoi säästäneensä ruoasta, mutta myös vapaa-ajasta ja matkoista, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kertoo Huomenta Suomen aamussa. Lue myös: Rahaseikka, johon on syytä kiinnittää huomiota avoliitossakin – "Ne ruoat oli syöty" Hän pitää erityisen huolestuttavana sitä, että vajaa 20 prosenttia vastanneista ilmoitti säästäneensä myös lääkkeistä. – Ollaan tilanteessa, jossa isoja ihmisryhmiä on pakotettu säästämään sellaisista asioista, joista ei tulisi säästää, Beurling-Pomoell kertoo. Kukkaronnyörien kiristämisestä kertoo sekin, että tuoreen tiedon mukaan suomalaiset lahjoittavat järjestöille ja hyväntekeväisyysjärjestöille vähemmän kuin muut pohjoismaalaiset. – Suomen kuluttajien taloudellinen tilanne on heikko verrattuna muihin Pohjoismaihin, Beurling-Pomoell arvioi. Lue myös:

Vinkit tilattujen palvelujen karsimiseen

Ihmisillä on kuukausittain tililtä lähteviä pakollisia menoja, kuten puhelinlasku tai vuokra, mutta monen tililtä lähtee myös automaattisesti suoramaksuja ja muita kuukausiveloituksia. Sellaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset kuntosalijäsenyydet ja suoratoistopalveluiden kuukausimaksut.

Tilaukset ja jäsenyydet veloitetaan automaattisesti tililtä tai luottokortilta yleensä joko kuukausittain tai kerran vuodessa.

– Pienistä puroista syntyy maksuja. Palvelu tilataan usein luottokortilla, ja veloitus jatkuu automaattisesti, jos sitä ei muista lopettaa, Beurling-Pomoell muistuttaa.

Etenkin erilaisissa kuukausitilauksissa riski on, että ne unohtuvat ja jäävät voimaan, vaikka palvelua ei enää käyttäisi.

– Tutkimusten mukaan kuluttaja unohtaa perua palvelun ennen seuraavaa veloitusta tai kokee perumisen hankalaksi, jolloin maksu jatkuu, Beurling-Pomoell paljastaa.

Hän muistuttaa, että palvelut hyötyvät siitä, että kuluttaja unohtaa perua tilauksen tai kokee perumisen työlääksi.

Talousvinkkinä Beurling-Pomoell suositteleekin tarkistamaan tiliotteen ja luottokorttilaskun vähintään kerran vuodessa usealta kuukaudelta taaksepäin ja pohtimaan jokaisen toistuvan maksun kohdalla, onko palvelu tai tilaus oikeasti tarpeellinen.

Fanni Parma MTV Uutiset

