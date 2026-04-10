Lentopolttoaineesta saattaa tulla Euroopassa pulaa, ellei Hormuzinsalmea avata kolmen viikon kuluessa.
Euroopan lentoasemia uhkaa pula lentopolttoaineesta, jos Hormuzinsalmea ei avata kolmen viikon kuluessa, kertoo talouslehti Financial Times.
Lehti perustaa tietonsa näkemäänsä kirjeeseen, jossa Euroopan lentoasemien keskusjärjestö ACI Europe varoittaa tilanteesta Euroopan unionin liikennekomissaaria Apostolos Tzitzikostasta.
– Jos kulku Hormuzinsalmen kautta ei palaudu merkittävällä ja vakaalla tavalla seuraavan kolmen viikon aikana, järjestelmällisestä lentopolttoainepulasta on tulossa todellisuutta EU:ssa, järjestö totesi kirjeessään.
Lentopolttoaineen hinnat ovat nousseet jyrkästi sen jälkeen kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Öljytankkereiden kulkeminen Hormuzinsalmessa on ollut käytännössä poikki helmi-maaliskuun vaihteesta lähtien.
Lentopolttoainemarkkinat erityisen haavoittuvaisia
Viimeinen eurooppalainen lentopolttoainelasti, joka kulki Hormuzinsalmen kautta ennen sodan alkamista saapuu huomenna Tanskaan, kertoo brittilehti Guardian.
Eurooppa on tyypillisesti hankkinut yli 60 prosenttia lentopolttoaineestaan Persianlahden jalostamoista, joista yli 40 prosenttia on kuljetettu Hormuzinsalmen kautta, Guardian kirjoittaa.
Nyt kun toimitukset ovat tyrehtyneet, eurooppalaiset ostajat joutuvat kilpailemaan lentopolttoaineesta Aasian kanssa.
Australialaisen investointipankin Macquarien mukaan maailmanlaajuiset lentopolttoainemarkkinat ovat erityisen haavoittuvaisia Persianlahden häiriöille, koska vientiin on vähemmän vaihtoehtoisia reittejä, kertoo Guardian.