Lufthansa laskee säästävänsä peruutuksilla kymmeniätuhansia tonneja lentopolttoainetta.
Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa peruu 20 000 lentoa toukokuun ja lokakuun välisenä aikana säästääkseen polttoainetta.
– Lokakuuhun mennessä lennoista poistetaan yhteensä 20 000 lyhyen matkan lentoa, mikä vastaa noin 40 000 tonnia lentopolttoainetta, Lufthansa kertoo.
Financial Times kirjoittaa tämän olevan yksi maailman lentoyhtiöiden suurimmista leikkauksista sen jälkeen, kun lentopolttoaineen hinnat kaksinkertaistuivat Iranin sodan takia.
Lufthansa perui maanantaista alkaen noin 120 päivittäistä lentoa ja ilmoitti karsivansa kannattamattomia reittejä Münchenistä ja Frankfurtista kesäkauden loppuun, eli lokakuuhun asti.
Kesäkuukausien tarkat aikataulut julkaistaan yhtiön mukaan huhtikuun lopulla tai toukokuun alussa.
Juttua korjattu 21.4. kello 23.19:korjattu virheellinen ilmaisu "kymmeniä tonneja lentopolttoainetta" muotoon "kymmeniä tuhansia tonneja lentopolttoainetta".