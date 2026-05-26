Pääministeri Petteri Orpon (kok.) suuri droonikokous ei poistanut kysymyksiä droonitiedottamisesta, arvioivat MTV Uutisten politiikan toimittajat.
Viranomaisten vaaratiedottaminen drooneista on herättänyt kritiikkiä suuntaan ja toiseen.
Ensimmäisellä kerralla arvosteltiin sitä, että viranomaiset eivät varoittaneet ollenkaan vaikka räjähdedrooneja lensi Suomen ilmatilassa. Viimeisintä tapausta arvosteltiin puolestaan siksi, että uusimaalaisten käskettiin pysyä sisällä, vaikka yhtään droonia ei Suomen alueella lopulta ollut.
MTV Uutisten politiikan toimittaja Ossi Rajala totesi Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa, että viranomaisilla ei ole helppo tehtävä tiedottaa drooneihin liittyvistä vaaroista.
– Mitä jos yksikin drooni olisi päässyt räjähtämään? Ymmärrän sen, että viranomaiset olivat tällä kertaa yltiövarovaisia.
Politiikan toimittaja Anu Korhonen näkee, että tässä tilanteessa ainoa vaihtoehto oli antaa vaaratiedote.
– Myös siitä olisi tullut sanomista, että taas on uusi tilanne, eikä vaaratiedotetta annettu nytkään. Toki tästä vaaratiedotteesta heräsi nyt paljon jatkokysymyksiä.
Rajalan mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja sisäministeri Mari Rantasen (ps.) eilen pitämä tiedotustilaisuus drooneista ei antanut vielä vastauksia kansalaisten kysymyksiin.
– Ei varmasti ole selvää miten toimia. Viranomaistenkin on vaikea päättää kuinka vaarallinen tilanne on päällä. Onko vaaratiedote suositus, kehotus vai suora määräys pysyä sisällä. Se vaikuttaa, millainen kunkin suomalaisen työmatka on. Esimerkiksi metro on turvallisin paikka mitä löytyy, Rajala pohtii.