Mercedes-pomo Toto Wolff on näreissään Monacon F1-osakilpailun vyyhdistä.

Alpinen Pierre Gasly palautettiin viime viikonloppuna ajetun Monacon F1-osakilpailun kolmannelle sijalle, kun tuomaristo kumosi ranskalaiskuljettajan saamat aikarangaistukset jälkikäteen.

Ruutulipulle kolmantena kaasutellut Gasly putosi aluksi kisan jälkeen tuloksissa seitsemänneksi, kun hänelle langetettiin kaksi viiden sekunnin aikasakkoa ylinopeudesta varikkosuoralla.

Tuomaristo katsoi Alpinen valituksen jälkeen, ettei Gasly ollut syyllistynyt ylinopeuteen. Alpine osoitti, että varikkosuoran nopeuksien laskemisessa käytetty etäisyys oli epätarkka, ja Gaslylle lasketiin liian suuri nopeus.

Neljä muutakin kuljettajaa sai aikasakon vastaavasta rikkeestä, mutta vain Gasly ja hänen tallikaverinsa Franco Colapinto jättivät rangaistukset kärsimättä.

Kisa kouli karusti muun muassa Mercedeksen George Russellia. Britti sai myös varikon läpiajorangaistuksen, koska ei ollut suorittanut viiden sekunnin aikarangaistustaan. Russell putosi pisteiden ulkopuolelle, lopulta sijalle 12.

Viisi perättäistä osakilpailuvoittoa vienyt tallikaveri Kimi Antonelli johtaa MM-sarjaa nyt peräti 68 pisteen erolla Russelliin.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ei ole kuitenkaan vielä suostunut Monacon tapahtumia lopullisesti taputtelemaan.

– Olin juuri puhelimessa juristiemme kanssa selvittääkseni, mitä voimme tehdä Georgen hyväksi, Wolff sanoi Motorsportin mukaan.

– Arvioimme parhaillaan, mitä Gaslyn tapaus merkitsee Georgen kannalta. Emme tietenkään valittaisi Gaslyn tuloksesta, mutta haluaisimme FIA:n (Kansainvälinen autoliitto) tarkastelevan, mitä hyvityskeinoja Georgen kilpailun osalta voisi olla.