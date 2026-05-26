Työmarkkinajärjestöjen johtavat asiantuntijat oli tänään kutsuttu työ- ja elinkeinoministeriöön ratkomaan sitä, kuuluuko drooniuhan aikana maksaa palkkaa, jos töihin menoa ei suositella.

MTV Uutisten tietojen mukaan tänään pidettiin noin tunnin mittainen palaveri siitä, kuka kuittaa ansionmenetykset, jos töihin ei voi mennä drooniuhan takia.

Työ- ja elinkeinoministeriöön oli kutsuttu kaikki keskeiset työmarkkinajärjestöt.

Ennakko-odotusten mukaisesti tänään ei syntynyt yhteisymmärrystä. Keskusteluja on tarkoitus jatkaa pikaisesti, mahdollisesti jo tämän viikon aikana.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) pyysi kokouksessa työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhdessä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista tilanteissa, joissa droonista eli miehittämättömästä ilma-aluksesta on varoitettu.

– On tärkeää, että meillä on selkeät ohjeet, miten työpaikoilla toimitaan. Pyydän, että työmarkkinakeskusjärjestöt luovat yhdessä vastuuviranomaisten kanssa seuraavien viikkojen aikana yhteiset pelisäännöt vaaratiedotteiden varalle. Ohjeistustarve koskee laajasti työelämän kysymyksiä palkanmaksu mukaan lukien. Mikäli työssä osoittautuu tarvetta lainsäädäntömuutoksille, teemme muutokset lainsäädäntöön tarvittavilta osin, työministeri Marttinen sanoo työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Näkemykset eroavat jyrkästi

Työnantajien ja palkansaajien näkemykset eroavat jyrkästi toisistaan. Palkansaajien mielestä työvuoroista kuuluu maksaa palkka, vaikka työntekijä ei pääsisi työpaikalle droonivaaran takia.

Työnantajat ovat puolestaan toista mieltä. Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti jo aikaa sitten, ettei palkanmaksuvelvollisuutta sen mielestä olisi.