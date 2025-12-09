JYP on keikkunut koko SM-liigan syyskauden ajan sarjan kärkikahinoissa. Hockey Night Maanantai -ohjelmassa otettiin kiinni JYPin päävalmentajan Petri Matikaisen vanhan koulukunnan temppuun ja Sami Vatasen surkeaan tilastolukemaan.
Päävalmentaja Matikainen oli kyllästynyt esitykseen Tapparaa vastaan siinä määrin, että hän oli komentanut joukkueen jäälle sen palattua Tampereelta kotiin myöhään keskiviikkona. Tämä "rangaistustoimi" näytti tepsineen.
Pakkasukko Vatanen
Tähtipuolustaja Sami Vatanen hankittiin JYPiin pelilliseksi johtajaksi. Tehopisteitä on kertynyt mukavasti (25 ottelua, 5+14=19), mutta yksi tilasto pistää silmään. Vatasella on ylivoimaisesti joukkueen heikoin plusmiinuslukema, -9. Kukaan muu joukkueen pakeista ei ole pakkasen puolella, ja puolustaja Eetu Peltolan huippulukema on +11.
– Joskus on sanottu, että iso miinus kertoo isosta vastuusta ja peliajasta, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin heittää hymyillen.
– Pitää varmasti petrata oman pään pelaamista. Hän on hyökkäyspään pelaaja, mutta kyllä se puolustajan ensimmäinen tehtävä on puolustaa, Vallin jatkaa.
Sami Vatasen Wisehockey-tilastot kuluvalta kaudelta.
Vatasen WiseHockey-data tältä kaudelta (kuva yllä) näyttää kuitenkin puolustuspelaamisen osalta erinomaiselta. Plusmiinustilasto kuuluu perinteiset-osioon, joka on Vatasen kohdalla heikoimmalla tolalla luistelun kanssa.
Yllä olevalla videolla lisää puhetta JYPin tilanteesta, Matikaisen "old school" -tempusta ja Vatasesta. Alla Hockey Night -sauna eli liigajoukkueiden tämänhetkinen kuntopuntari.
