MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi uskoo HIFK:n ja Ilveksen vahvistuneiden vireiden sekoittavan SM-liigapakkaa sarjataulukon alemman puoliskon osalta.

Ilves ja HIFK ovat olleet alkukaudella ennakko-odotuksiin nähden kovia alisuorittajia. Viime kierrosten aikana kumpikin joukkue on kuitenkin osoittanut nousujohteista virettä.

Kymmenen ottelun kuntopuntarissa sekä Ilves että HIFK ovat sarjan kärkikuusikossa. Jättiläisten lupaavat otteet aiheuttavat värähtelyitä sarjataulukon loppupuoliskolla.

– Nythän odotellaan, että pystyykö tuo HIFK oikeasti korjaamaan (kurssin), vaikka ei ole pelaajia vielä. Ja tuo Ilves. Se sekoittaa tuon peräpään niin totaalisesti, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi perkaa.

Vaikka Ilveksen alkukausi oli todella tahmea, on Kivi huomannut päävalmentaja Tommi Niemelän pitäneen kauden edetessä silti tiukasti kiinni omasta pelitavastaan. Nyt se on viimein alkanut tuottamaan tulosta kaukalossa.

– Olen kauden alusta asti toitottanut sitä, että he pelaavat eri lailla. He ovat ainoa näistä "vahvoista" jengeistä, joka hakee niin voimakkaasti alhaalta, vaikka on kova paine. Niemelä ei ole luopunut siitä. Miksi hän luopuisi, koska se on hänen identiteettinsä ja hän on sillä vienyt Pelicansin kaksi kertaa finaaleihin ja viime vuonna pronssia.