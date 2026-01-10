Minja Korhonen on sijoittunut kolmanneksi yhdistetyn naisten maailmancupin kilpailussa Viron Otepäässä.
Korhonen lähti 6 kilometrin hiihto-osuudelle kolmannelta sijalta ja kipusi loppuhetkillä ensimmäisenä ladulle lähteneen Norjan Ingrid Låten ohi. Suomalainen taipui Japanin Yuna Kasaille loppukirissä kakkossijasta.
Norjan Ida Marie Hagen hiihti kisan voittoon ylivoimaisesti. Hiihto-osuudelle lähdettiin mäkihypyn varakilpailun perusteella, sillä tuuli pilasi aamupäivän mäkiosuuden.
Korhoselle palkintosija on viikonlopun toinen. Hän sijoittui perjantaina yhteislähtökisassa toiseksi.