Minja Korhonen sijoittui toiseksi yhdistetyn maailmancupin kilpailussa Viron Otepäässä.
Sijoitus on Korhosen uran paras maailmancupissa.
Kisan voitti Norjan Ida Marie Hagen, jolle Korhonen hävisi vain 1,2 pistettä. Kolmas oli Saksan Nathalie Armbruster.
Korhosen 92 metrin hyppy oli mäkiosuuden kolmanneksi pisin. Hän oli hiihto-osuuden jälkeen kisassa seitsemäntenä hävittyään neljän kilometrin matkalla kärkeen hiihtäneelle Hagenille 42,5 sekuntia.
Otepäässä kisattiin yhdistetyn yhteislähtökilpailu, joka avataan hiihto-osuudella ennen mäkihyppyosuutta.
Palkintosija maailmancupissa oli 18-vuotiaan Korhosen uran neljäs. Aiemmat kolme olivat kaikki kolmossijoja Itävallan Ramsaussa järjestetyistä kisoista.
Kisan toinen suomalainen Anna Kerko oli 24:s.