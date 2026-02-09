Ilkka Herola antoi erinomaisen näytön olympiakunnostaan yhdistetyn ensimmäisissä mäkiharjoituksissa maanantaina.
MTV Urheilun seuranta olympialaisten maanantaipäivästä
Herola loikkasi jokaisella kolmella harjoituskierroksella kuuden parhaan joukkoon, ja suomalaisen paras hyppy (103,5 metriä) keräsi koko harjoitusten kolmanneksi parhaat pisteet 88,3.
Myös Eero Hirvonen rikkoi 100 metrin rajan parhaalla hypyllään.
Erinomaisena hiihtäjänä tunnettu Herola on ollut kuluvalla kaudella maailmancupissa kerran palkintokorokkeella, kolmas Rukalla viime marraskuussa. Sijoituksia kärkikymmenikköön on lisäksi kymmenen. Milano-Cortinan kisoissa hän jahtaa uransa ensimmäistä olympiamitalia.
Miesten yhdistetyn normaalimäen kilpailu käydään keskiviikkona.