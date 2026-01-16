Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan jalkaväkimiinojen käyttökoulutus aloitetaan vielä tämän vuoden aikana.

Puolustushallinnossa päästiin aloittamaan viralliset valmistelut jalkaväkimiinojen palauttamiseksi, kun Suomen irtautuminen Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta tuli voimaan noin viikko sitten. Miinoja on määrä alkaa valmistaa suuressa määrin omiin tarpeisiin mutta mahdollisesti myös vientiin.

– Olemme välittömästi käynnistäneet keskustelut yritysten kanssa siitä, millä niistä voisi olla mahdollisuus tuottaa nämä miinat kotimaassa ja muodostaa Suomelle riittävät varastointimäärät. Ei ole poissuljettua myöskään se, että Baltian mailla tai Puolalla voi olla tarve ostaa jalkaväkimiinoja jostakin maasta. Eli myös tämä vientikysymys on pohdittava, Häkkänen sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Puolustusteollisuudesta on aiemmin arvioitu, että miinojen valmistaminen kyllä onnistuisi Suomessa, mutta yritysten on tarkkaan mietittävä valmistamisen kannattavuutta.

Laajamittaisen tuotannon käynnistäminen vienee joka tapauksessa useita kuukausia tai vuosia.

Ei pelkkää sakaraa ja putkea

Varusmiesten ja reserviläisten koulutukseen miinat kuitenkin palaavat pian.

– Koulutus päästään aloittamaan viipymättä. Pysytymme aloittamaan viuhkapanoksilla ja muilla tällaisilla, joita meillä on tietty määrä mahdollista saada nopeasti käyttöön. Koulutus saadaan käyntiin tämän vuoden aikana varusmiehille, reserviläisille ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen puolella, Häkkänen arvioi.

Takavuosina asepalveluksen suorittaneet saivat koulutuksen ainakin maahankaivettavien sakaramiinojen ja esimerkiksi puihin sidottavien putkimiinojen käyttöön. Nämä kuuluvat puolustusministerin mukaan repertuaariin jatkossakin.

– Lisäksi meille tulee paljon myös sellaista tavaraa, joihin tulee sensoreita ja älyä. Sitten on vielä erikseen droonikokonaisuus ja muu korkeampi teknologia. Ne ovat toki paljon kalliimpia ja monimutkaisempia järjestelmiä ja myös haavoittuvampia elektroniselle vaikuttamiselle. Tämä on laaja kattaus, Häkkänen sanoo.

Sotilaat Grönlannissa ovat viesti

Suomi ilmoitti torstaina kahden yhteysupseerin lähettämisestä Grönlantiin. Myös useat muut Euroopan maat ovat ilmoittaneet lähettävänsä kourallisen sotilaita Tanskan joukkojen tueksi.

Häkkäsen mukaan sotilaiden lähettäminen Grönlantiin on viesti, mutta ei Tanskaa painostavalle Yhdysvalloille vaan Naton vihollisille.

– Siitä ei pääse mihinkään, että maailmanpolitiikan keskustelutilanne on hyvin poikkeuksellinen ja erittäin vakava ja erikoinen. Mutta tämä viesti on Natosta ulospäin tällä hetkellä. Eli Nato vahvistaa kaikilla liittokunnan alueilla arktista puolustusta ja harjoitustoimintaa.

Suomi on puolustuskysymyksissä erittäin riippuvainen Yhdysvalloista, ja tämä näkyy varovaisuutena valtionjohdon Grönlanti-lausunnoissa. USA-suhteita ei voi nyt vaarantaa.



– Kun puhutaan ulko-turvallisuuspoliittista liikkumavarasta, on aivan selvää, että Venäjän rajalla sijaitsevat maat kuten Suomi joutuvat ottamaan kansallisen turvallisuuden aina kaikessa päällimmäisenä huomioon. Sen takia nämä puolustussuhteet eri maihin, erityisesti Amerikkaan, ovat meille kultaakin tärkeämpiä, Häkkänen sanoo.