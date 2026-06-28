Suomen johdon viesti suomalaisille oli vuosia selvä: Siinä missä muu Eurooppa laiskotteli, Suomi piti puolustusvoimistaan huolta. Nyt rahamäärä puolustukseen halutaan kuitenkin tuplata. "Ei tässä ketään huijattu", sanoo Puolustusvoimien entinen komentaja Timo Kivinen.