Puolustusvoimien entisen komentajan mukaan on poliittinen päätös, kuinka paljon riskiä maanpuolustuksessa otetaan.
Ei tässä ketään huijattu.
Kenraali evp., Milttonin vanhempi neuvonantaja Timo Kivinen toimi Puolustusvoimien komentaja aikana, jolloin Suomen ja koko Euroopan suhde puolustukseen koki vallankumouksen.
Kivisen aloittaessa Puolustusvoimien komentajana vuonna 2019 asevoimista ja niiden tarpeista puhuttiin tyystin eri sävyyn kuin 2024, jolloin hänen kautensa päättyi. Kivisen vuosina Venäjä teki suurhyökkäyksen Ukrainaan ja Suomi liittyi Natoon.
Suomen johdon viesti suomalaisille oli selvä: Siinä missä muu Eurooppa laiskotteli, Suomi piti puolustusvoimistaan huolta.
Kansainvälinen media on ollut samaa mieltä. Mediat toisensa perään ovat ihastelleet suomalaista valmistautumista, suomalaisia väestönsuojia, suomalaista tykistöä ja suomalaista sisua.
"Ei tässä ketään huijattu"
Kesäkuun 2. päivä parlamentaarinen työryhmä pudotti raportin muotoisen pommin.
Raportin mukaan puolustusmenot pitäisi jopa kaksinkertaistaa 2030-luvulla. Näin siitä huolimatta, että Suomen piti olla puolustuksen ja turvallisuuden mallimaa.
Huijattiinko suomalaisia kaikki nämä vuodet?
– Ei tässä ketään huijattu. Maailmantilanne muuttui ja puolustusjärjestelmien vaatimus on noussut, totesi nykyään Milttonin vanhempana neuvonantajana toimiva Kivinen Porissa MTV Uutisille.