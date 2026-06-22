Kansanedustaja Jarno Limnell vaatii Suomea selvittämään, miten mahdolliset kansalaisten ja yrittäjien droonivahingot korvataan.

Suomeen harhautuneet droonit ovat muuttaneet maamme turvallisuusympäristöä alkuvuoden aikana. Lainsäädäntö ei ole kuitenkaan ajan tasalla esimerkiksi siltä osin, kuka vastaa korvauksista, jos drooni osuu esimerkiksi ihmisten koteihin ja vaurioittaa omaisuutta.

STT uutisoi sunnuntaina, että vakuutusyhtiöiden mukaan vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle.

– Droonivahinkojen korvauskysymys ei ole vakuutustekninen yksityiskohta vaan osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Jos sotaan liittyvä drooni harhautuu Suomeen ja aiheuttaa vahinkoa, kansalaisen tai yrityksen ei pidä jäädä yksin vakuutusehtojen ja lainsäädännön harmaalle alueelle, kansanedustaja, sotatieteiden dosentti ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell (kok.) kommentoi tiedotteessa.

Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoi STT:lle, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella Valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja.

Limnellin mukaan asia on syytä selvittää, jotta kansalaisilla on luottamusta viranomaisiin ja yhteiskunnan kriisinkestävyyteen.

– Kansalaisille ja yrityksille pitää kyetä kertomaan etukäteen, kuka vastaa, millä perusteella ja kuinka nopeasti. Vastausta ei pidä alkaa etsiä vasta sen jälkeen, kun ensimmäinen vakava vahinko on tapahtunut, Limnell korostaa.

Limnell ymmärtää vakuutusyhtiöiden näkökulmaa, sillä sotaan liittyviä riskejä on vaikea arvioida.

– Harmaa alue vakuutusten ja valtion vastuun välissä on turvallisuusriski, ei tekninen yksityiskohta

Limnellin mukaan etenkin sisä- ja valtiovarainministeriön on nyt alettava selvittää asiaa, joko nykyistä lakia täsmentäen tai laatimalla uusi ohje vieraan valtion taisteluvälineiden aiheuttamien vahinkojen varalta.