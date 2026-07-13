Venäjä tekee kyberhyökkäyksiä Suomeen päivittäin.

Ulkoministeri Elina Valtonen on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun Venäjän kybertoiminnan takia.

EU julkaisi tänään lausunnon, jonka mukaan Venäjä on kohdistanut pitkäkestoisen kyberhyökkäysten ja -vaikuttamisen kampanjan Suomeen ja ainakin kahdeksaan muuhun EU-maahan.

EU:n mukaan venäläiset ovat soluttautuneet verkon välityksellä eri maiden hallintoihin ja sabotoineet muun muassa voimalaitosten toimintaa.

Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Juhani Erosen mukaan kybertoimintaa kohdistetaan Suomeen päivittäin. Eronen toteaa, että erityisesti yritysten tulisi olla valppaina.

– Jos on verkkolaitteita ja jos jossakin on heikko suojaus, niin silloin hyökkäyksellä on todennäköisempää onnistua. Tällöin erilaiset hyökkääjät voivat päästä järjestelmiin, Eronen sanoo MTV Uutisille.

Ilmoituksia päivittäin

Erosen mukaan nyt paljastetun hyökkäyskampanjan osalta ei ole tiedossa, että hyökkäykset olisivat onnistuneet. Yleisesti ottaen ilmoituksia hyökkäyksistä tulee päivittäin.

– Keskimäärin vaikutukset eivät ole kovin vakavia.

Eronen sanoo, että pääosin Suomessa on erinomaisesti toimivia yrityksiä, mutta myös sellaisia, jotka eivät ole varautuneet nykyisen uhkakuvan määrittämällä tasolla.

– Suurin osa hyökkääjistä on rikollisia, jotka etsivät rahallista hyötyä. Tämä näkyy esimerkiksi hyökkäyksenä, jossa pyritään kiristämään yritystä joillakin tiedoilla mitä on saatu käsiin.

Eronen sanoo, että yrityksillä pitäisi olla kyberasioiden perusteet kunnossa.