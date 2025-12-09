Milanon rakenteilla olevasta olympia-areenasta on paljastanut karuja uusia tietoja.

Milano-Cortignan talviolympialaiset lähestyvät kovaa vauhtia, mutta jääkiekon osalta turnauksen yllä leijuu vielä kysymysmerkkejä. Turnausta varten Milanoon rakennettavan areenan rakennustyöt ovat nimittäin vielä kesken.

Viimeisimmät tiedot Milanosta ovat kuitenkin NHL:n varakomissaari Bill Dalyn mukaan olleet optimistisia.

Rakennusaikataulu ei kuitenkaan ole enää tällä hetkellä liigan suurimpana huolenaiheena. Daly kertoi The Athleticille, että upouuden areenan kaukalo on sovittua pienempi.

IIHF ja NHL sopivat yhdessä, että olympiaturnaus tullaan pelaamaan NHL:n kaukalomitoilla (61 metriä pitkä, 26 metriä leveä). Milanoon rakentuva kaukalo on kuitenkin vain 60 metriä pitkä ja 26 metriä leveä – eli metrin NHL-kaukaloakin lyhyempi.

– Luulen, että IIHF:llä oli erilainen käsitys NHL-jäästä kuin meillä. Käydessämme paikan päällä, en ole varma, olisiko asia edes ollut kenenkään havaittavissa. Ei kukaan tuonut mittanauhoja mukanaan, Daly kertoo The Athleticille.

– Se on rakenteellinen ongelma. Sitä on mahdotonta korjata.