Kanadan tähtisikermä on mahdollisesti tarttumassa pelaajayhdistys NHLPA:n tarjoamaan mahdollisuuteen vaihtaa olympiakylä luksushotelliin.

NHL-tähtiä vilisevät miesten jääkiekkojoukkueet ovat saaneet totuttautua Milanon olympialaisissa tavallista luksuselämää huomattavasti vaatimattomampiin olosuhteisiin.

– Tämä vie melkein takaisin juniorivuosiin. Se ei ole kovin hohdokasta eikä se osa jokapäiväistä elämäämme, mutta se on todella hauskaa, Ruotsin puolustaja Erik Karlsson myöntää Expressen-lehdelle.

Kaikille olympiakylän opistomaiset huoneet eivät ole mieleen. Pelaajayhdistys NHLPA on Sporstnetin mukaan tarjonnut USA:n ja Kanadan joukkueille mahdollisuutta majoittua viiden tähden hotelliin.

Näistä Yhdysvaltojen joukkue on edelleen jäämässä olympiakylään, mutta kanadalaiset harkitsevat muuttoa.

– Emme varmaankaan tee sitä loukkauksena tai mitään sellaista. Haluamme voittaa kultaa, ja antaa itsellemme parhaan mahdollisuuden tehdä sen, maalivahti Logan Thompson perusteli mahdollista majapaikan vaihtoa.

Kanadalaisten mukaan myös muiden urheilijoiden huomio Connor McDavidin ja Sidney Crosbyn kaltaisia supertähtiä kohtaan vaikuttaa sympaattiselta, mutta samalla hiukan kiusalliselta.

– Voi nähdä, kuinka kaikki vain tuijottavat heitä, koska he ovat supertähtiä. On siistiä nähdä, että muutkin maat todella tunnistavat heidät, ja miten he haluavat tulla moikkaamaan heitä, Thompson totesi.