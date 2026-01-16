Erikoinen kuulutus ihmetytti junamatkustajia Rovaniemellä viime viikonloppuna. VR kertoo selityksen.

Pakkanen paukkui kireänä Rovaniemellä lauantaina 10. tammikuuta, kun joukko matkustajia oli lähdössä yöjunalla Helsinkiin.

Väki pakkautui junaan, ja moni aloitti matkan asioimalla WC:ssä.

Yllättävä kuulutus kuitenkin pysäytti aikeet.

Konduktööri pyysi matkustajia olemaan käyttämättä vessaa ennen junan lähtöä, koska juna tarvitsee ilmanpainetta liikkeelle pääsyyn.

Asiasta kertoo MTV Uutisille junassa ollut matkustaja. Hänen mukaansa moni matkalainen oli pantannut vessassa käyntiä junaan, koska aseman vessat ovat maksullisia.

Pakkanen aiheuttaa haasteita

VR vahvistaa tilanteen.

– Koko maan laajuinen kireä pakkanen voi aiheuttaa haasteita junille ja erityisesti junien ja vetureiden vesi- ja paineilmajärjestelmille, VR:n kaukoliikenteen operatiivinen johtaja Toni Rinne selvittää sähköpostitse.

Rinteen mukaan paineilmajärjestelmät ja jäätyminen vaikuttavat junissa muun muassa vessojen ja ovien toimintaan.

– Tässä tilanteessa veturin paineilman tuotossa on ollut haasteita eikä ilmantuotto ole ollut riittävää, Rinne kertoo.

– Erityisesti veturin kytkemisen yhteydessä paineilman kulutus on suurta, kun veturi lataa junan paineilmajärjestelmää. Tämän takia WC:n hyödyntämistä on pyydetty hetkellisesti välttämään paineilman käytön vähentämiseksi.

Rinteen mukaan junan vessassa käynti vaikuttaa paineisiin sekä asemalla liikkeelle lähtiessä että matkalla.



– WC:n toiminta edellyttää paineilmaa. Normaalisti veturin paineilmantuotto riittää kattamaan kulutuksen niin junan ollessa paikallaan kuin liikkeessä.

Rinne tähdentää, että WC:t olivat myöhemmin normaalisti käytössä ja asiasta tiedotettiin asiakkaita.

Lentoliikenne pulassa, junat hyvin aikataulussa

Lentoliikenne on ollut kuluvana talvena paikoin pulassa Lapissa kovissa pakkasissa ja lumisateissa.

Joulun jälkeen Rovaniemen lentoasemalla lähes tuhat matkustajaa jäi jumiin Hannes-myrskyn takia.

Kittilän lentoasemalla ei ollut tammikuun alkupuolella osan aikaa lainkaan lentoliikennettä kovien pakkasten vuoksi.

Junissa pakkanen ei ole Rinteen mukaan aiheuttanut tänä vuonna samanlaisia tepposia.

– Yleisesti ottaen liikenne on ollut tänä talvena hyvin täsmällistä. Esimerkiksi kaukoliikenteen junien täsmällisyys on ollut joulukuun alusta tähän päivään mennessä lähes 90 prosenttia, Rinne kertoi torstaina.

– Runsaat lumisateet ja kireät pakkaset voivat kuitenkin vaikuttaa niin junakaluston kuin ratajärjestelmienkin toimintaan, aivan kuten muuhunkin liikenteeseen.

Kalustoa huolletaan pakkasilla ahkerasti

Rinne kertoo vielä, että VR varautuu talveen "tarkalla suunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä eri rautatietoimijoiden kanssa".

Kalustolle tehdään muun muassa vuosittaiset talvihuollot ja teknisiä parannuksia. Lisäksi varataan aikaa juniin kertyvän lumen ja jään sulattamiseen sekä kaluston kunnossapitoon.

– Seuraamme sääolosuhteita tiiviisti ja tarvittaessa varaamme lisää henkilökuntaa haastavina talvipäivinä. Väylävirasto vastaa rataverkosta ja sen talvikunnossapidosta.