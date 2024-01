VR:ltä helpottava tieto Rovaniemen jäätävän epäonnisen yöjunan matkustajille

– Suunnitelmana on ajaa juna Helsinkiin, pysähtyen isommilla asemilla, joissa pidetään tarvittavan pituiset tauot, jotta kaikki matkustajat ehtivät käyttää vessatiloja. Ensimmäinen pidempi tauko on jo pidetty Kemissä, ja seuraava on suunniteltu Ouluun. Oulussa matkustajille tarjotaan myös mahdollisuutta majoittua yö Oulussa ja jatkaa huomenna matkaa Oulusta aamujunalla, VR:n viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille.