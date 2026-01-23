Sekä Helsingin käräjäoikeus että hovioikeus katsoivat, että ex-kansanedustaja syyllistyi Twitterissä Helsingin yliopiston professorin kunnian loukkaukseen.
Entinen keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on saanut korkeimmalta oikeudelta valitusluvan, joka koskee Kärnän kunnianloukkauksesta saamia sakkoja.
Sakot liittyvät Kärnän joulukuussa 2020 Twitterissä eli nykyisessä viestipalvelu X:ssä kirjoittamiin viesteihin. Kärnä vihjaili viesteissä, että Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen olisi kirjoittanut kahden vihreiden kansanedustajan vastalauseen perustuslakivaliokunnan mietintöön silloisen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasiassa.
Korkeimman oikeuden mukaan Kärnä vaatii, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään tai hänelle määrättyä korvausvelvollisuutta ainakin alennetaan.
Korkein oikeus myönsi Kärnälle valitusluvan rajoitettuna koskemaan kysymystä siitä, oliko Kärnän menettely selvästi ylittänyt sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
Sananvapaus ei oikeuttanut vihjailua
Sekä Helsingin käräjäoikeus että hovioikeus katsoivat, että Kärnä syyllistyi professorin kunnian loukkaukseen. Hovioikeus piti ennallaan käräjäoikeuden tuomitseman 40 päiväsakon rangaistuksen ja korotti kärsimyskorvausten määrää 3 000 eurosta 4 500 euroon.
Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että Kärnä oli Twitter-viesteissään tahallisesti esittänyt Ojasesta valheellisen vihjauksen ja että teko oli ollut omiaan aiheuttamaan Ojaselle vahinkoa tai kärsimystä taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.
Hovioikeus katsoi kuten käräjäoikeus, että Kärnän sananvapaus ei oikeuttanut vihjauksen esittämistä.