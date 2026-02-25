Turun hovioikeus hylkäsi Kaisa Liskin vaatimuksen 3 000 euron korvauksista. Liski vetosi siihen, että hänen oikeidenkäyntinsä oli viivästynyt käräjäoikeudessa ja valituksen käsittely hovissa.
Kiinteistökuningatterena julkisuuteen nousseen Kaisa Liskin asioita on puitu jälleen oikeudessa. Tällä kertaa Liski oli vaatinut, että valtio velvoitettaisiin maksamaan hänelle hyvityksenä oikeudenkäynnin viivästymisestä 1 500 euroa ja samalla perusteella toiset 1 500 euroa asian käsittelyn edelleen viivästyessä hovioikeudessa.
Turun hovioikeus hylkäsi Liskin vaatimukset. Liski voi hakea muutosta ratkaisuun korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.
Kyseessä oli oikeudenkäynti, joka alkoi vuonna 2021. Kaisa Liski velvoitettiin suorittamaan OPR-Finance Oy:lle vahingonkorvauksena lähes 6 000 euroa, selvittelykuluina 200 euroa ja oikeudenkäyntikuluina 100 euroa korkoineen. Hänet tuomittiin törkeästä velallisen epärehellisyydestä.
Kaisa Liski vaati, että hänelle suoritetaan 1 500 euroa hyvitystä kyseisen oikeudenkäynnin viivästymisestä. Oikeudenkäynti oli kestänyt yli neljä vuotta ja viivästynyt ainakin vuodella. Liskin vaatimusta käsiteltiin kärjäoikeudessa viime vuonna. Käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen.