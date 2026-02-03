Korkein oikeus tulee pohtimaan, oliko rikoksis kuitenkin useampia kuin hovioikeuden tuomiossa.
Korkein oikeus on antanut valitusluvan Isokyrön koulusurman valmistelua koskevassa asiassa.
Parikymppinen vaasalaisnainen oli suunnitellut koulusurmaa. Hän oli vuonna 2024 julkaissut aikeistaan videon ja pitkähkön tekstin, kävellyt Isokyrön koulukeskuksen ovelle, mutta kääntynyt sitten takaisin.
– Kun näin ne ihmiset, että tajusin, etten pysty siihen, että en halua sellaista tehdä, hän kertoi käräjäoikeudessa.
Oikeuden mukaan teon saattoi myös estää onnenkantamoinen: Nainen sai entiseltä seurustelukumppaniltaan puhelun ollessaan koulukeskuksen pihassa. Mies oli huolestunut naiselta saamistaan viesteistä. Hän ei tiennyt naisen suunnitelmasta.
Poliisi otti naisen kiinni samana päivänä kotitalonsa parkkipaikalta, koska oli saanut ilmoituksen videosta. Poliisi löysi naisen hallusta ladatun pistoolin, veitsen, polttopullon, useita lippaita ja yhteensä noin 190 patruunaa.
Yli kahden vuoden kouluiskusuunnitelma
Kävi ilmi, että nainen oli suunnitellut tekoa yli kaksi vuotta. Motiiveja teolle olivat lapsuuden pitkäaikainen koulukiusaaminen, vaikeat kokemukset ja pettymys ihmisiin.
Evita Enni Bettiina Kolmonen tuomittiin käräjillä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja ampuma-aserikkomuksesta 3 vuoden 2 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tuomio ei muuttunut hovissa.
Korkein oikeus pui sitä, montako rikosta tapahtui
Syyttäjä kuitenkin valitti tuomiosta korkeimpaan oikeuteen.
Valitus koskee sitä, katsotaanko naisen syyllistyneen yhden henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun sijaan useista valmistelurikoksista. Itse tapahtumista ei ole erimielisyyttä, vaan kyse on rikoksen yksilöinnistä.
Samassa yhteydessä käsitellään sitä, pitääkö tuomiota korottaa.