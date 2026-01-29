Leijonien olympiajoukkueen luottopelaaja Mikael Granlund odottaa kahden viikon päästä alkavia olympialaisia innolla.

Leijonien taival Milanon olympialaisissa käynnistyy tasan kahden viikon päästä. Yksi joukkueen avainpelaajista on Mikael Granlund, jolle olympialaiset ovat jo uran toiset.

Granlundin lisäksi aiempaa olympiakokemusta on vain Eeli Tolvasella, Mikko Lehtosella, Miro Heiskasella ja Olli Määtällä.

– Olympialaiset ovat uniikki tapahtuma. Se on paikka, johon ei jääkiekkoilijana tai urheilijana muutenkaan varmaan pääse. Se oli mieletön kokemus. Mahtavaa, että NHL on päässyt takaisin näihin kisoihin. Jokainen on innoissaan, että pääsee pelaamaan siellä. Se on hyväksi koko lajille, Granlund kommentoi mediatilaisuudessa.

Leijonat lähtee turnaukseen hallitsevana olympiavoittajana. NHL-tähtien myötä Suomi lähtee kuitenkin paperilla haastamaan ennakolta nimivahvempia Ruotsia, Kanadaa ja USA:ta mitaleista.

Granlund uskoo vakaasti Leijonien menestykseen.

– Meillä on erittäin hyvä joukkue. Suomen maajoukkue, kun lähtee näihin turnauksiin, niin aina on mahdollisuus pärjätä. Kyllä meillä on sellainen fiilis tällä hetkellä myös. Kaikki ovat innoissaan, kun on nähnyt jätkiä ja jutellut. Siitä tulee mahtava turnaus, Granlund perkaa.

– Totta kai siellä on monta muutakin hyvää joukkuetta. Se on nopea turnaus, joten kuka nopeimmin pääsee yhtenäiseksi, miltä peli näyttää, kuinka erikoistilanteet ja maalivahtipelit vaikuttavat siihen. Se tuo sen tuloksen. Erittäin luottavaisin mielin lähdetään.

Suomen olympiajoukkueen runko on pitkälti hyvin samanlainen kuin viime vuonna pelatussa 4 Nations Faceoff -turnauksessa, jossa Suomi jäi lopulta pahnan pohjimmaiseksi.

Ensimmäinen huippupelaajien tähdittämä maajoukkueturnaus vuosikausiin toi Leijonille tärkeää oppia olympialaisiakin ajatellen.

– Tuolla ryhmällä se oli niin sanotusti ensimmäinen kokemus. Kyllä se toi oppia ja näkemystä, kuinka kovia ne pelit ovat. Mielestäni olemme nyt valmiimpia lähtemään sinne. Mahdollisuudet ovat ihan mihin vain, Granlund myhäilee.