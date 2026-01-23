Ukraina-neuvottelut jatkuvat lauantaina Abu Dhabissa Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain välillä.
Ukraina-neuvottelut ottivat uusia kierroksia eilen Moskovasta ja jatkuvat nyt Arabiemiraateissa.
Apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta kertoo, että neuvotteluiden suhteen yksi odotuksista on, että Venäjä jatkaa Yhdysvaltain ja Venäjän kahdenvälisistä suhteista keskustelemista ja sitoo ne neuvotteluihin Ukrainan kanssa.
– Oikeastihan Abu Dhabissa on kaksi eri delegaatiota, jotka tapaavat. Yksi on trilateraalinen ja koskee turvallisuuskysymyksiä. Toinen on Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen toinen komitea.
Kullaa arvioi, että Venäjän ja Yhdysvaltain välisten suhteiden sitominen neuvotteluihin on tärkeätä Venäjälle.
– Samalla Yhdysvallathan on sitonut Donald Trumpin rauhanneuvoston tulevaisuuden ja Venäjän osallistumisen siihen myöskin näihin neuvotteluihin.