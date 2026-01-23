Apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta kertoo, että neuvotteluiden suhteen yksi odotuksista on, että Venäjä jatkaa Yhdysvaltain ja Venäjän kahdenvälisistä suhteista keskustelemista ja sitoo ne neuvotteluihin Ukrainan kanssa.

– Mutta se ei ollut kauhean yllättävää. Presidentti Zelenskyi ja useat ukrainalaiset ministerit ovat välillä olleet aika ärhäkkäitä keskusteluissa nimenomaan länsiliittolaisten – Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten kanssa. Nämä sanankäänteet ja lähestymistapa kyllä minua ainakin muistuttivat vuoden 2022 Zelenskyistä, joka vaati aika paljon eurooppalaisilta.





