Mies murhasi vaimonsa pariskunnan yhteisessä kodissa helmikuussa 2024.

Vaimonsa useita kertoja raiskannut ja lopulta murhannut mies vaati tuomionsa keventämistä Turun hovioikeudessa. Hovioikeus hylkäsi vaatimuksen tiistaina.

Mies vaati raiskaus- ja pahoinpitelysyytteitä hylättäväksi ja murhatuomion lieventämistä tapoksi. Hän ei pitänyt tekemäänsä henkirikosta erityisen raakana tai julmana.

Mies väitti raiskauksena syytettyjen tekojen olleen pariskunnan yhteisesti sovittuja lääkäri- ja roolileikkejä. Hovioikeus katsoi, että tätä vastaan puhuivat niin voimakkaasti uhrin sukulaisilleen kertomat seikat, hätäpuhelun sisältö, syytetyn kokema mustasukkaisuus, tämän tapahtumahetken mielentila ja pettämisepäilyt.

Samalla tavoin hätäkeskuspuhelut ja uhrin kertomus poliiseille puhuivat niin voimakkaasti pahoinpitelyiden puolesta, että niidenkään osalta tuomiota ei katsottu aiheelliseksi muuttaa.

Myöskään henkirikoksen osalta hovioikeus ei nähnyt tarvetta muuttaa tuomiota. Se katsoi miehen puukottaneen vaimoaan ensin kaulaan pienemmällä veitsellä, mutta hakeneen sen jälkeen suuremman veitsen, jolla surmasi naisen viiltämällä tätä uudelleen kaulaan. Hovi katsoi murhan tunnusmerkistön täyttyneen.

Miehen elinkautinen vankeustuomio murhasta pysyi voimassa.

Mustasukkainen ja vainoharhainen mies

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden tammikuussa nelikymppisen tamperelaismiehen elinkautiseen vankeuteen vaimonsa murhasta. Lisäksi mies tuomittiin useista raiskauksista ja pahoinpitelyistä, joiden uhrina oli myös hänen vaimonsa.

Mies syyllistyi raiskauksiin ja pahoinpitelyihin vuoden 2023 kesällä. Raiskaussyytteistä kolmessa oli kyse siitä, että mies oli epäillyt vaimonsa pettäneen häntä ja tunkeutunut sormillaan vaimonsa sukuelimeen. Vaimo oli kertonut viranomaisille sekä läheisilleen, että mies oli sairaalloisen mustasukkainen ja käyttäytyi vainoharhaisesti.

Henkirikos tapahtui vuoden 2024 helmikuussa pariskunnan yhteisessä kodissa. Oikeuden mukaan vaimo oli ollut sängyssä, kun mies oli ensimmäisen kerran viiltänyt häntä kaulaan. Esitutkinnassa mies kertoi, että vaimo oli sen jälkeen pyytänyt vettä ja mies oli hakenut samalla isomman veitsen.

Oikeuden mukaan mies oli jatkanut vaimon kaulan viiltämistä isommalla veitsellä, mitä nainen oli yrittänyt torjua. Sen jälkeen mies vielä viilsi naisen nilkkoja ja ranteita sekä pisti tätä veitsellä eri puolille ylävartaloa, tuomiossa kerrotaan.

Mies: Päässä pimeni

Mies kiisti käräjilläkin syytteen murhasta ja myönsi syyllistyneensä tappoon. Miehen mukaan hänen "päässään pimeni" ja hän tappoi vaimonsa vetämällä tämän kurkun auki kahdella tai kolmella veitsen liikkeellä.

Käräjäoikeus arvioi asiaa toisin ja katsoi, että miehen teko osoitti sitkeää surmaamispyrkimystä.

– (Uhri) ei ole kuollut kaulan ensimmäisiin viiltoihin, vaan vasta kamppailun jälkeen, kun vastaaja on hakenut isomman veitsen ja jatkanut kaulan viiltämistä sillä -- (Uhrilla) ei ole ollut juurikaan mahdollisuutta puolustautua ja selvitä hengissä vastaajan käyttämää väkivaltaa vastaan, tuomiossa kirjoitetaan.

Oikeuden mukaan Tapio Kalevi Leipälä, 45, syyllistyi murhaan. Leipälälle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli tekoaikaan syyntakeinen, eli ymmärsi tekonsa ja sen seuraukset.

