Mies tuomittiin lähes 10 vuoden vankeuteen ryyppyputken päätteeksi tehdystä puukotuksesta.

Rikos tapahtui Varkaudessa viime vuoden elokuussa. Mies oli puukottanut toista miestä yksityisasunnossa kuudesti pitkäteräisellä fileerausveitsellä.

Yläselkään osuneet iskut aiheuttivat muun muassa ilmarinnan, verenvuotoa sekä maksan, munuaisen ja keuhkon viilto- ja pistovammoja, joihin uhri menehtyi.

Uhri ja syytetty olivat kumpikin tilanteessa voimakkaassa humalassa, minkä lisäksi syytetyn veressä oli erilaisia rauhoittavia lääkkeitä. Syytetyn kertoman mukaan hänellä oli takanaan "pidempi putki" päihteiden kanssa.

Mies oli soittanut hätäkeskukseen pian teon jälkeen, jolloin uhri oli vielä ollut hengissä.

Lue myös: Mies kuoli henkirikoksen uhrina Varkaudessa

Puolustus: Teko hätävarjelun liioittelua

Mies oli puolustautunut ja katsonut tehneensä tapon hätävarjelun liioitteluna. Hänen mukaansa uhri oli tavoitellut samaa veistä kun hänkin ja uhannut tappaa syytetyn.

Miehen kertomukselle ei tullut tukea muilta asunnossa aikaa viettäneiltä. Heidän kertomansa mukaan uhri oli ollut rauhallinen, ja syytetty taas kohdistanut erilaista väkivaltaa tähän ja muihin asunnossa olleisiin. Todistajat eivät olleet kuulleet uhrin esittäneen uhkauksia tai nähneet tämän tavoitelleen veistä.

Käräjäoikeus katsoi, että uhri ei ollut kohdistanut syytettyyn sellaista hyökkäystä, että asiassa olisi ollut käsillä hätävarjelutilanne.

Vuonna 1989 syntynyt Rani Aarne Mikael Bollström tuomittiin taposta 9 vuoden 9 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Tuomioon vaikutti se, että mies oli tekohetkellä ehdonalaisessa vapaudessa. Sen seurauksena tuomiossa on mukana jäännösrangaistus.

Hänet määrättiin lisäksi maksamaan uhrin äidille 12 000 euron kärsimyskorvaukset.

Oikeus antoi tuomionsa joulukuussa.