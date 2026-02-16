Kahden miehen välinen riita päättyi puukotukseen. Uhrin pelasti erikoinen onnenkantamoinen.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut vuonna 1973 syntyneen miehen 1 vuoden ja 7 kuukauden vankeuteen Turussa huhtikuussa 2022 tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä.
Mies puukotti toista miestä kääntöveitsellä vatsaan riidan päätteeksi Yliopistonkadulla. Syyttäjä vaati miehelle vähintään 2 vuoden vankeusrangaistusta tapon yrityksestä.
Oikeuden mukaan veitsi ei läpäissyt kaikkia vatsan peitteitä, koska uhrille oli aiemmin tehty tyräoperaatio, jossa vatsanpeitteitä on vahvistettu verkolla, joka on ilmeisesti pysäyttänyt puukon kärjen.
– Näin ollen puukon kärki ei ole aiheuttanut vuotoa vapaaseen vatsaonteloon eikä ole osunut vatsaontelon sisäelimiin. Lääkärinlausunnon mukaan vamma on ollut potentiaalisesti hengenvaarallinen, mutta jäänyt erittäin hyvällä tuurilla varsin lieväasteiseksi, käräjäoikeuden tuomiossa todetaan.
Mies iski uhriaan veitsellä vain kerran, eikä tämä tuomion mukaan aiheuttanut hengenvaaraa, vaikka lyönti oli potentiaalisesti vaarallinen.
Myös uhria syytettiin
Oikeus hylkäsi syytteen tapon yrityksestä, koska lyöntiin, sen osuma-alueeseen ja syntyneisiin vammoihin nähden miehen ei ole täytynyt pitää uhrinsa kuolemaan todennäköisenä seurauksena.
Oikeuden mukaan teko oli kuitenkin kokonaisuutena arvostellen törkeä, ja se täytti törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön.
Näyttöä ei myöskään ollut siitä, että miehen oli tarkoitus tappaa uhrinsa.
Mies myönsi puukottaneensa uhriaan, mutta vetosi hätävarjelun liioitteluun. Ennen puukotusta uhriksi joutunut mies oli lyönyt tätä kahdesti nyrkillä kasvoihin. Tästä häntä syytettiin pahoinpitelystä, mutta tämän syytteen syyttäjä peruutti, koska mies oli kuollut lokakuussa 2022.