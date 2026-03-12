Peruskouluissa oppilasmäärän lasku saattaa tulevaisuudessa tarkoittaa etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tänään julkaisemasta raportista käy ilmi, että oppilasmäärän lasku saattaa tarkoittaa etäopetusta ja tiiviimpää kouluverkkoa.
Työryhmän mukaan erityisesti pienemmillä paikkakunnilla etäyhteyksiä hyödyntämällä voitaisiin turvata kelpoisten opettajien antama opetus.
Myös kouluverkkoa saatetaan työryhmän mukaan joutua tiivistämään, sillä peruskouluikäisten määrä vähenee.
Tilastokeskuksen mukaan vuoteen 2040 mennessä perusopetusikäisten määrä saattaa romahtaa yli 95 000 oppilaalla.