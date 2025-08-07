Mies kuoli henkirikosken uhrina Varkaudessa

Varkauslainen 1960-luvulla syntynyt mies menehtyi teräaseella aiheutettujen vammojen seurauksena maanantaina.
Henkirikos tapahtui Varkauden Käpykankaalla. Rikosta tutkitaan rikosnimikkeellä tappo.
Poliisi kertoo tiedotteessa ottaneensa kiinni kaksi henkilöä tapaukseen liittyen. Toista kiinni otettuista esitetään vangittavaksi.
Vangittavaksi vaadittava on 1990-luvulla syntynyt varkauslainen mies, jolla on runsaasti aiempaa rikostaustaa myös väkivaltarikoksista.
Poliisi ei tiedota asiasta toistaiseksi enempää.