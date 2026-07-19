Intiassa ainakin 19 ihmistä on saanut surmansa tulvissa ja maanvyörymissä, kertovat viranomaiset. Kuolonuhreista raportoitiin Nagalandin osavaltiossa Koillis-Intiassa ja maan pohjoisosassa sijaitsevalla, Intian hallinnoimalla Jammun ja Kashmirin alueella.

Jammussa ja Kashmirissa viranomaiset ovat keskeyttäneet toistaiseksi vuotuisen Amarnath Yatra -pyhiinvaelluksen ja pyhiinvaelluksen Vaishno Devin hindupyhäkölle.

Tulvat ja maanvyörymät koettelevat Intiaa usein monsuunikaudella, joka kestää yleensä kesäkuusta syyskuuhun.