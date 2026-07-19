Ilta-Sanomien mukaan Huittisissa hukkunut lapsi oli alaikäinen iranilaispoika, joka ei osannut uida.
Huittisissa perjantaina hukkunut lapsi oli uimataidoton iranilaispoika, kertoo Länsi-Suomen opiston rehtori Sami Malinen Ilta-Sanomille.
Loimijokeen opiston uimarannalla hukkunut poika oli ollut opiskelemassa suomen kielen kurssilla.
Hukkuminen sattui opetustyön ulkopuolella opiskelijoiden vapaa-ajalla opiston omistuksessa olevalla rannalla, jossa ei ole uimavalvontaa.
Malisen käsityksen mukaan useampi opiskelija oli ollut saunomassa. Seurueen mentyä uimaan noin seitsemän aikaan oli uimataidoton poika jostain syystä päätynyt veteen ja vajonnut pinnan alle.
Apuun riennettiin välittömästi ja pelastuslaitos ja poliisi hälytettiin paikalle.
Toinenkin teini-ikäinen iranilaispoika joutui pinnan alle, mutta hänet saatiin pelastettua.
IS:n mukaan poika oli 16-vuotias, kun taas Yle kertoo, että hukkunut poika oli rehtorin tietojen mukaan syntynyt vuonna 2008 eli hän on noin 18-vuotias.