Yhdysvaltalainen huippunyrkkeilijä Hannah Rapp on kuollut 26-vuotiaana.

Rapp menehtyi lauantaina Texasissa, kun auto osui häneen kesken pyörälenkin. Kuljettaja Charles Medina, 31, on pidätetty epäiltynä kuolemantuottamuksesta.

Rapp ehti otella ammattilaisena kymmenen kertaa. Voittoja tuli kahdeksan ja ratkaisemattomia yksi ennen kuin hän hävisi WBC-liiton höyhensarjan MM-ottelussa Tiara Brownille viime kuussa.

– Hän oli poikkeuksellinen nyrkkeilijä, mutta ennen kaikkea korvaamaton jäsen nyrkkeilyperheessämme, WBC-liiton puheenjohtaja Mauricio Sulaiman toteaa.