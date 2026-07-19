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Terapeutit huolissaan parisuhdeilmiöstä, joka näkyy erityisesti kesällä

1:36 Katso myös uutisjuttu: Kesällä parisuhteessa on paljon odotuksia – eroja nähdään kuitenkin enemmän.

Julkaistu 56 minuuttia sitten

Kati Hyttinen Shahin Doagu

Asiantuntijat näkevät konkreettisesti, että mies ja nainen haluavat suhteeltaan eri asioita. Kesällä epätasapaino saattaa korostua. Kesä voi koetella parisuhdetta, jos esimerkiksi lomatekemiseen kohdistuvat odotukset ja todellisuus eivät kohtaa. Pariterapeutti Hanna Myllymaa ja Miessakit ry:n seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi Roni Grinberg kertovat huomanneensa vastaanotoillaan konkreettisesti sen, että miehet ja naiset kaipaavat toisiltaan usein erilaisia asioita, vaikka taustalla olisi sama tarve. – Meillä kaikilla on psykologisesti tarve kokea, että olemme turvassa, kuulumme tiettyyn laumaan, että toinen hyväksyy meidät ja että itseä katsotaan hyvin silmin. Mutta naiset ja miehet mittaavat sitä ehkä vähän eri tavoin, Myllymaa kommentoi MTV Uutiset Liven haastattelussa. – Voi olla, että miehellä se perustuu seksuaaliseen haluun ja siihen, kuinka haluttu itse on. Ja ainakin itse uskon, että mies haluaa eniten naisen haluavan häntä. Se ainakin toistuu omilla vastaanotoillani usein. Nainen taas haluaa enemmän tunneyhteyttä, keskustelua, ymmärrystä ja syvällisyyttä. Kun tämä jää toteutumatta, se aiheuttaa ongelmia parisuhteessa. Tulee kokemus, että ei ole pidetty eikä haluttu suhteessa. Roni Grinbergin mukaan miehillä yksi kesällä pintaan nouseva pulma on epävarmuus omasta haluttavuudesta. – Teen paljon töitä miesten parissa ja he saattavat kokea, että he eivät ole haluttuja jollain tasolla. Kaikki haluaisivat olla haluttuja ja tulla halutuiksi. Lue myös: Kesäloma voi pelastaa parisuhteen tai rikkoa sen – yksi ongelma nousee esiin toistuvasti

Seksi korostuu kesällä

Seksiin liittyvät ongelmat tai se, että toinen haluaa mutta toinen ei, korostuvat monesti kesällä, kun yhdessä ollaan arkea enemmän.

– Lomalla on aikaa kohdata toisensa myös seksuaalisesti ja odotetaan, että yhteistyö olisi kitkatonta ja saumatonta ja että tarpeiden tulisi täyttyä. Kun näin ei käykään, tämäkin ehkä nostetaan selkeämmin esille, Myllymaa toteaa.

– Arjessa ei ehkä viitsitä nostaa ongelmia esille, kun viikossa ovat vain ne kaksi vapaapäivää, mutta lomalla ajatellaan, että nyt ehditään käydä asiat läpi. On hyvin toiveikas ajatus, että siitä seuraisi jotain hyvää, mutta aina näin ei käy.

Tyytymättömyys kertautuu asiantuntijoiden mukaan usein vuosien mittaan.

– Pareilla tapahtuu koko ajan erkaantumista. Alun huumassa ollaan ihan lähekkäin ja hengitetään koko ajan samaa ilmaa, mutta pikkuhiljaa parit erkaantuvat. Se on hyvin luonnollista, ja näin kuuluukin mennä.

– Mutta jossain kohdin tapahtuu omien tarpeiden ohittamista. Eli ihan aidosti olisi tarve jollekin, vaikka keskusteluyhteydelle tai seksuaalisille tarpeille, mutta se ei toteudu, Myllymaa selvittää.

Älä aliarvioi tarpeitasi!

Toisesta yhä kauemmas vetäytymistä ei Myllymaan aina edes huomata.

– Me alitajuisestikin vetäydytään vähän kauemmas toisistamme ja vain toteamme, että "no okei, minä en sitten saa näitä toiveita toteutettua" tai "ei tämä tarve näköjään täyty". Ja sitten jossain kohdin ikään kuin lasi tulee täyteen ja kaikki räjähtää. Ja tarinaan voi tulla tosi vanhojakin asioita, joissa on koettu pettymystä tai tyytymättömyyttä.

Grinbergin mukaan omia tarpeita ei pitäisi aliarvioida.

–Jollain lailla me usein hyväksymme tilanteen, aliarvioimme omia tarpeitamme ja sanomme, että pystymme elämään tämän kanssa ja samalla toisen kanssa. Mutta kun vesilasiin alkaa kertyä asioita, lopulta vain jokin pieni juttu on se piste iin päällä.

Pieni erkaantuminen on parissuhteessa luonnollista, mutta jos ajaudutaan liian kauaksi toisistaan, voi olla syytä kääntyä ammattilaisen puoleen.Copyright (c) 2019 Tero Vesalainen/Shutterstock.

Puhukaa toisillenne

Niin Grinberg kuin Myllymaakin korostavat kommunikaation tärkeyttä.

– Eli uskalletaan nostaa esille sitä, että haluaa keskustella tai kokee, että on ajauduttu vähän etäälle toisistaan, että yhteys on hieman huono. Tai että seksuaaliset halut eivät ihan täyty, Myllymaa sanoo.

– Ajattelen, että isoin ongelma pinnan alla on se, että emme uskalla tuoda halujamme esille; pelätään, onko hetki sopiva ja loukkaantuuko toinen, tai ehkä toivotaan ongelman menevän ohi, jos ei puhuta siitä. Mutta avoimuuden lisääminen olisi ehdottomasti tosi tärkeää.

Myös Grinberg rohkaisee luomaan vahvempaa keskusteluyhteyttä kumppaniin.

– Se, että itse kertoo omista tarpeistaan tai toiveistaan toiselle, avaa ikkunaa toiselle kertoa omista tarpeistaan, jolloin kommunikaatio saadaan paljon paremmaksi ja läheisemmäksi.

Elokuu on kiireisin erokuu

Elokuu on pariterapeuteille vuoden kiireisin kuukausi, ja elokuussa koetaan myös vuoden isoin eropiikki.

Terapeutilta apua haetaan Myllymaan mukaan silloin sekä yhdessä että erikseen.

– Joko pohditaan itsenäisesti, vieläkö olen sitoutunut suhteeseen ja löytyykö minulta vielä motivaatiota lähteä kasvattamaan ja kehittämään yhteyttä vai onko tultu jo siihen pisteeseen, että on aika erota. Onko siitä ehkä keskenäänkin jo keskusteltu. Tai mietitäänkö, mitä vielä on tehtävissä, Myllymaa sanoo.

Grinberg harmittelee sitä, että ihmiset tulevat ammattilaisen puheille valitettavan myöhään.

– Jos pikkuisen aiemmin tultaisiin puhumaan, olisi niin paljon paremmin mahdollisuuksia lähteä rakentamaan ja suuntaamaan suhdetta paremmille vesille. Varsinkin, jos on tapahtunut asioita, joiden takaisin vetäminen saattaa olla mahdotonta.

Myllymaa korostaa vielä, että asioiden tilaan tyytyminen ei ole oikea vaihtoehto, jos itsestä tuntuu pahalta.

– Me liian pitkään vain jotenkin tyydytään tilanteeseen. Vaikka omia tarpeita jää toteutumatta, me emme tuo niitä esille. Me ikään kuin siedämme hankalaa tilannetta itsenäisesti avaamamatta sitä kumppanille.

– Ja lopulta käy niin, että olemme ikään kuin sallineet omalle mielellemme sen vaihtoehdon, että parisuhde voi myös päättyä – ja sitten vasta hakeudutaan terapiaan. Silloin tavallaan ollaan jo niin pitkällä, että polkua on aika vaikea tulla takaisin päin.

39:29 Onko lomakausi myös erokausi? Mitä tehdä, jos toinen pettää? Asiasta puhuivat toimittaja Shahin Doagun haastattelussa MTV Uutiset Livessä parisuhdeterapeutti Hanna Myllymaa ja Miessakit Ry:n seksuaaliterapeutti Roni Grinberg. Katso koko haastattelu tästä!

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi. Shahin Doagu MTV Uutiset

Mies ja nainen haluavat suhteeltaan eri asioita | MTV Uutiset