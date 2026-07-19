Poliisi pyytää havaintoja Lahdessa kadonneesta naisesta.
Lahden keskustan lähettyvillä katosi iltapäivällä vanhempi nainen, tiedottaa Hämeen poliisilaitos.
Tiedotteessa kerrotaan tuntomerkkejä: Nainen on 165–170 senttimetriä pitkä. Hänellä on harmahtavat olkapäille ulottuvat hiukset sekä silmälasit.
Naisen liikkumista tiedotteessa kuvaillaan reippaaksi ja kulkemista ryhdikkääksi.
Naisella on mahdollisesti yllään tummat housut ja vaalea villatakki.
Havainnot kadonneesta voi ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.