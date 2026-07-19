Holiday Club -hotelli tyhjennettiin savun takia Heinolan Vierumäellä, kertoo pelastuslaitos.
Pelastuslaitos sai hälytyksen Urheiluopistontielle puoli kahdeksan aikaan illalla.
Pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan, että savua tuli keittiön hiiligrillistä hotellin aulaan ja yleisiin tiloihin. Paloa ei ollut kohteessa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että savunilmaisimet reagoivat savuun.
TIedotteessa kerrotaan, että henkilökunta ohjasi asiakkaat ulos odottamaan, kunnes savutuuletus oli tehty.
TIlojen tuuletus oli lähes tehty ja pelastuslaitos oli poistumassa kohteesta, tiedotettiin yhdeksän aikaan illalla.
Juttua täydennetty klo 22.14.