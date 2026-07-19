Huippumalli Chrissy Teigen hehkuttaa Särkänniemen huvipuistoa.

Huippumalli Chrissy Teigen ja muun muassa All of me -kappaleestaan tunnettu laulaja John Legend vierailivat lauantaina Särkänniemen huvipuistossa Tampereella.

Teigen julkaisi Instagramissa kuvasarjan Tampereen Särkänniemestä. Kuvissa pariskunta ja heidän neljä lastaan viettävät aikaa huvipuistossa, Koiramäessä ja akvaariossa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Teigen ylistää julkaisussaan niin Särkänniemen huvipuistoa kuin Suomea. Julkaisu on kerännyt runsaasti tykkäyksiä ja kommentteja.

– Luulen, että suosikkiosani matkassa on ollut nähdä, miten paljon rakkautta, iloa ja tarinankerrontaa täällä “lätäkön tällä puolella” olevaan huvipuistoon on laitettu, Teigen kirjoitti.

– Kiitos, kiitos, Suomi, kun olette laittaneet maatilan, akvaarion ja huvipuiston kaikki samalle alueelle!!! hän hehkutti.

John Legend esiintyi eilen lauantaina Pori Jazzeilla.

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