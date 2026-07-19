Perhossa on sattunut liikenneonnettomuus, tiedottaa pelastuslaitos.
Perhossa Kokkolantiellä on sattunut liikenneonnettomuus sunnuntai-iltana. Tiedotteessa kerrotaan, että valtatie 13:lla sattui kahden henkilöauton kolari.
Molemmissa autoissa oli yksi henkilö. Pelastuslaitokselta kerrottiin MTV Uutisille, että heidät on viety jatkohoitoon.
Pelastustyöt ovat kesken ja tie on poikki. Liikennettä ohjataan.
Tarkempi paikka on välillä Oksakoski - Perhon kiertoliittymä, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus.
Kiertotie on käytössä.
Juttu päivittyy.