Uusiseelantilainen Ryan Fox, 39, juhlii golfin major-mestaruutta The Open Championship -turnauksessa.
Maailmanlistalla sijalla 56 oleva Fox varmisti uransa tähän mennessä suurimman voiton upealla birdie-putilla päätösväylällä. Hän kukisti yhdysvaltalaisen Cameron Youngin yhdellä lyönnillä ja pelasi neljä kierrosta kymmenen alle parin.
Young oli päätöskierroksen kovin tekijä 64 lyönnin (–6) saldollaan. Fox pelasi kaksi alle parin. Ennen tätä kaksi turnausta PGA-urallaan voittaneen Foxin mestaruus The Openissa oli suuryllätys.
Fox saa tittelistä 3,2 miljoonan dollarin eli noin 2,8 miljoonan euron palkintopotin.
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Ennen Foxia ainoa uusiseelantilainen The Open -mestari oli Bob Charles vuodelta 1963.
Suomen Sami Välimäki ei päässyt kisassa viikonlopun kierroksille.
Turnaus pelattiin Royal Birkdalen kentällä Englannin Southportissa.