Kartturi Marko Salmisen olo oli iloinen ja helpottunut, kun hän pääsi vihdoin juhlimaan MM-ralliuran avausvoittoa Sami Pajarin kanssa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Suomen MM-ralli 30.7.–2.8. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Salminen ja Pajari ajavat nyt toista täyttä kautta yhdessä Toyotalla. Kaksikko oli saavuttanut kuusi palkintosijaa, kunnes Virossa tärähti.

Salminen koki helpotusta kisan viime metreillä, kun kisaa läpi viikonlopun dominoinut Pajari ohjasi auton maaliin.

– Onhan tätä haettu ja odotettu, ja se on ollut vähän tuloillaan muutaman kisan, Salminen tunnelmoi MTV Urheilulle.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Marko Salminen ja Sami Pajari juhlivat voittoa Virossa.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein