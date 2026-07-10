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Charlie Kirkin ampuja itki ja katui – viestinvaihto kumppanin kanssa julki

Charlie Kirkin ampuja Tyler Robinson viestitteli ex-kämppikselleen ja -kumppanilleen Lance Twiggsille ampumisen jälkeen muun muassa, ettei enää kestänyt Kirkin vihaa.

Julkaistu 53 minuuttia sitten

Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampuja Tyler Robinson oli katuvainen ja itkuinen tekonsa jälkeen. Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin, 31, kuolemaan johtaneesta ampumisesta syytetty epäilty Tyler Robinson, 23, myönsi teon kämppikselleen, itki sen jälkeen heidän asunnossaan ja sanoi toivovansa, ettei olisi tehnyt sitä, kertovat muun muassa BBC ja Reuters. Tiedot tulivat esiin Robinsonin kuulemistilaisuudessa Utahissa, Yhdysvalloissa. Lue myös: Trump myönsi ammutulle Charlie Kirkille poikkeuksellisen kunnian – päätyi valittamaan pitkää lentoaan Häntä syytetään törkeästä murhasta ja muista rikoksista, jotka liittyvät Kirkin kuolemaan 10. syyskuuta 2025. Tutkijat väittävät, että Robinson ampui Kirkin kuoliaaksi yhdellä laukauksella kaulaan, kun tämä puhui yleisölle Utah Valleyn yliopiston kampuksella. Hänet julistettiin kuolleeksi sairaalassa. Charlie Kirk ammuttiin kuoliaaksi 10. syyskuuta 2025. Tällä viikolla pidettävien alustavien kuulemisten tarkoituksena on, että tuomari päättää, onko todisteita riittävästi, jotta hänet voidaan asettaa syytteeseen mahdollisessa kuolemanrangaistustapauksessa.

Syyttäjä esitti oikeudessa kuulustelunauhoituksen, jossa haastateltavana oli Robinsonin ex-kämppäkaveri ja seurustelukumppani Lance Twiggs. Oikeudessa paljastettiin myös pariskunnan tekstiviestit.

Pidätyskuva Tyler Robinsonista. Robinson on myöntänyt Charlie Kirkin ampumisen ex-kämppäkaverilleen ja kumppanilleen Lance Twiggsille.

Kaiverrettuja luoteja

Robinson ei ole vielä ilmoittanut kantaansa syytteisiin, mutta hänen puolustuksensa on esittänyt toistuvasti vastalauseita todistusaineistoa ja todistajanlausuntoja vastaan koko oikeudenkäynnin ajan.

Osa sekä Twiggsin videolausunnosta että tekstiviestikeskusteluista oli sensuroitu, kun taas toiset osat esitettiin vain oikeussalissa läsnä olleille, mutta ei julkisesti muulle yleisölle.

Twiggsin mukaan Robinson oli pyytänyt kaiverrustyökalua kuukausia ennen ampumista sanoen, että hän halusi kaivertaa luoteja perheensä kanssa tehtävää retkeily- ja metsästysmatkaa varten.

Rikospaikalta ja Robinsonin asunnosta löytyneissä luodeissa oli kaiverruksia, kuten "Hei fasisti".

Syyttäjä julkisti torstaina ensimmäistä kertaa kuvia väitetystä murha-aseesta, eli pulttilukkoisesta kivääristä, sekä kaiverrettuja luoteja ja patruunoita, jotka löydettiin sekä rikospaikalta että Robinsonin asunnosta.

Syyttäjä julkaisi torstaina ensimmäistä kertaa kuvia väitetystä murha-aseesta.

Rikospaikalta löytyneiden luotien kaiverruksissa oli muun muassa viestejä, kuten ”Jos luet tämän, olet homo” ja ”Fasisti! Ota kiinni!”. Asunnosta, jossa epäilty asui Twiggsin kanssa, löydettiin patruuna, johon oli kaiverrettu ”Test Shot”.

Viestinvaihtoa ex-kämppiksen ja kumppanin kanssa

Ampumapäivänä Robinson lähti töistä tavallista aikaisemmin, mutta Twiggs luuli hänen olevan menossa kauempana sijaitsevaan työpaikkaan.

Kirkin kuoleman jälkeen Robinson lähetti Twiggsille tekstiviestin, jossa käski tämän ”lopettaa sen, mitä olet tekemässä ja katsoa näppäimistön alle”.

Robinsonin jättämässä viestissä hän kutsui Twiggsiä nimellä Luna ja kirjoitti: ”Minulla oli tilaisuus tappaa Charlie Kirk, ja käytin sen”.

– Toivon, että olisimme voineet elää maailmassa, jossa tätä ei olisi tarvinnut tehdä. Yritäthän löytää iloa tästä elämästä. Rakastan sinua ikuisesti, viesti jatkui.

Tyler Robinson viestitti Kirkin ampumisen jälkeen ex-kämppikselleen Lance Twiggsille, että oli kyllästynyt Kirkin vihaan.

Myöhemmissä viesteissään Twiggsille Robinson kirjoitti olevansa pahoillaan Kirkin ampumisesta. Robinson kirjoitti olevansa kyllästynyt Kirkin vihaan ja totesi, ettei kaikesta vihasta voi neuvotella.

Viestittely jatkui yötä myöten, ja Robinson kertoi Twiggsille jättäneensä kiväärinsä pensaaseen, jossa vaihtoi vaatteensa. Hän odotti hetkeä, kun voisi noutaa aseensa.

– Jos pystyn nappaamaan kiväärini huomaamatta, en jätä jälkeäkään, Robinson kirjoitti.

Tämän jälkeen Robinson kirjoitti olevansa matkalla 320 kilometrin päähän kotiin Oremista, Utahista, jossa Kirk oli ammuttu.

Kertoi antautuvansa poliisille

Seuraavana päivänä Twiggsin nauhoitetun haastattelun mukaan Robinson oli heidän asunnossaan, ja he puhuivat tapahtuneesta. Robinson myönsi edellisen illan viestiensä olevan totta, itki hieman ja toivoi, ettei olisi ampunut Kirkiä.

Robinson kertoi antautuvansa poliisille ja saapui illalla 11. syyskuuta vanhempiensa ja perheen ystävän kanssa Washingtonin piirikunnan seriffin toimistoon pidätettäväksi.

Kirkin leski Erika Kirk sekä hänen vanhempansa Kathryn ja Robert ovat olleet läsnä oikeussalissa koko viikon, kuten myös Donald Trump Jr. ja hänen uusi vaimonsa.

Charlie Kirkin leski Erika Kirk on seurannut oikeudenkäyntiä koko viikon paikan päällä Utahissa.STELLA Pictures / ddp

Teresia Jokela MTV Uutiset Teresia Jokela työskentelee MTV Uutisten viihde- ja uutistoimittajana. Voit olla Jokelaan yhteydessä erilaisten juttuvinkkien ja kiinnostavien viihdemaailman henkilöiden ja tapahtumien osalta.

Charlie Kirkin ampujan kuulustelut alkoivat | MTV Uutiset