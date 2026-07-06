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16 lasta eli vuosia pienessä huoneessa – tämä järkyttävästä tapauksesta tiedetään

0:51 16 saman perheen lasta löytyi suljettuna pieneen huoneeseen, jossa he olivat viruneet yli 4 vuotta.

Julkaistu 24 minuuttia sitten

Yhdysvaltain Ohiosta löydettiin viime viikolla 16 lasta, jotka ovat viranomaisten epäilysten mukaan eläneet viimeiset neljä vuotta pienessä huoneessa. Viranomaisten käsitys on, että lapset ovat viettäneet valtaosan elämästään huoneessa, joka on suuntaansa vain noin 3,5 metriä. Huoneessa on viranomaishavaintojen mukaan ollut ihmisulostetta. Asunnossa asui myös neljä aikuista: lasten vanhemmat ja isovanhemmat. Heitä syytetään nyt törkeistä rikoksista. Lue myös: 16 lasta löytyi järkyttävistä olosuhteista Yhdysvalloissa: "Näyttivät lähes villieläimiltä" Osa lapsista ei osannut puhua, eikä vanhin kirjoittaa Lapsien ikä vaihteli 18 vuodesta 1,5 vuoteen. Osa lapsista ei ole osannut puhua. Lapsista vanhin on kehitysvammaiseksi epäilty tyttö, joka ei osannut viranomaisten mukaan kirjoittaa nimeään, WSYX-televisiokanavan mukaan edes tavata sitä. Kanavan mukaan osa lapsista on kehitysvammaisia eivätkä pysty kommunikoimaan. Lapsista useat olivat niin huonossa kunnossa, että nämä toimitettiin sairaalaan. Yhden lapsista kerrotaan olleen kriittisessä tilassa.

Lasten oloista on ollut julkisuudessa vain rajallisesti, mutta sen verran tiedetään, että talossa ei ole ollut häkkejä.

Ohion osavaltion oikeusministeri Andy Wilson kertoi WSYX-televisiokanavalle näyn asunnossa olleen kauhistuttava ja kuvaili sitä uransa pahimmaksi. Hän kertoi myös medialle, että lähes vuorokausi paikalla käymisen jälkeen hän ei vieläkään päässyt eroon paikan hajusta.

– He näyttivät löytyessään lähes villieläimiltä, hän totesi lasten oloista.

– Suurta osaa karjastamme pidetään paremmissa oloissa kuin näitä lapsia. Todella kuvottava näky, Vintonin piirikunnan sheriffi Ryan Cain kertoi uutiskanava PBS Newsille.

Lapset löytyivät yllätyksenä toisen tutkinnan takia

Lapsia ei ole ilmoitettu kouluun ja vaikuttaa siltä, ettei heidän olemassaolostaan tiedetty perheen ulkopuolella. Viranomaisilla ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että lapset olisi synnytetty talossa.

Perheen tiedetään asuneen eri puolilla eteläistä Ohiota viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, ja vaikuttaa siltä, että he vaikuttavat välttäneen päätymisen hallinnon tai terveydenhuollon rekistereihin.

– Tämä porukka piilotti aika taitavasti nämä lapset, Ohion osavaltion oikeusministeri Andy Wilson sanoi CBS Newsille.

Viranomaiset kertoivat, että he olivat menneet asunnolle toisen tutkinnan takia ja löytäneet lapset sattumalta.

Viranomaiset eivät ole avanneet yhdysvaltalaismedialle tarkemmin tämän toisen tutkinnan luonnetta, mutta CBS News uutisoi, että mainittuna päivänä lasten isästä annettiin pidätysmääräys keväällä tapahtuneiksi epäiltyyn itsensä paljasteluun liittyen. Mies kiistää syytteet.

Naapurit eivät tienneet piilotetusta lapsikatraasta

Perhe asui ränsistyneessä talossa pienessä maaseutukylässä. Talo oli hyvin näkyvissä syrjäiselle tielle, mutta sitä erotti lähimmistä naapureista puut ja pusikko.

Talon piha oli täynnä romua, hylättyjä renkaita ja siellä lojui myös syöttötuoli ja nukkumakaukaloita.

Naapurit ilmaisivat paikalliselle televisiokanavalle järkytystään tapahtuneesta.

Viereisessä talossa asuva Josh Odell kertoo asuneensa talossaan viisi vuotta, eikä ollut koskaan nähnyt naapurissa lasta. Hänen talostaan näkee talon takapihalle. Tapahtunut järkytti häntä erityisen paljon siksi, että hän itsekin on perheellinen.

Samaa kertoivat toisetkin naapurustossa asuneet. Heillä oli korkeintaan havaintoja talon aikuisista lähikaupassa. Haastatellut naapurit potivat syvää katumusta siitä, etteivät tienneet, mitä talon suljettujen ovien takana tapahtui.

– Omatuntoani luonnollisesti painaa se, että toivon, että olisin voinut tehdä jotain, Odell kertoo.

Naapurusto vakuuttaa, että se olisi ilmoittanut viranomaisille, jos olisi saanut mitään merkkejä epäilyttävyyksistä.

Lapset ovat nyt osavaltion viranomaisten huostassa, eikä heidän tilanteestaan ole jaettu juuri tietoja julkisuuteen.

ABC News on uutisoinut, että vastaavissa tapauksissa reitti tavalliseen elämään voi olla pitkä ja vaikea, eikä osavaltion palveluita ole resursoitu järin hyvin tukemaan kaltoinkohdeltujen lasten siirtymää kohti uutta elämää.

Tapaus ei olekaan täysin ainutkertainen.

Esimerkiksi vuonna 2018 paljastui, että kalifornialaisen perheen vanhemmat olivat sulkeneet 13 lastaan taloonsa vuosikymmeniksi. Lapsia pidettiin kahleissa ja he pääsivät kunnon pesulle vain kerran vuodessa.

Tapaus selvisi viranomaisille, kun perheen teini-ikäinen tyttö onnistui pakenemaan ja soitti hätänumeroon. Perheen vanhemmat tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin.

Ville Eklund MTV Uutiset Ville Eklund on MTV Uutisten toimittaja, joka kirjoittaa erityisesti kotimaasta sekä rikos- ja oikeusteemoista. Voit lähettää hänelle juttuvinkkejä sähköpostitse.

Tämä tiedetään Ohion kauhuperheestä | MTV Uutiset