Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisin toiminta on herättänyt voimakasta kritiikkiä ja laajoja protesteja eri puolilla maata.
Yksi ihminen on kuollut maanantaina ampumisessa Biddefordin kaupungissa Yhdysvaltain Mainen osavaltiossa, kertoo muun muassa CNN.
Uutiskanavan mukaan Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi (ICE) oli osallisena ampumisessa.
Maahanmuuttajien asioita ajavan Maine Immigrants Rights Coalition -järjestön mukaan ampumisessa kuoli 26-vuotias kolumbialainen mies. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet miehen henkilöllisyyttä.
Järjestön mukaan miehellä oli työlupa Yhdysvaltoihin ja hänelle oli myönnetty sosiaaliturvatunnus.
Uutiskanavan tietojen mukaan mies oli matkalla töihin, kun häntä ammuttiin.
CNN on pyytänyt kommenttia Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriöltä.
CNN:n mukaan mies ammuttiin työmatkallaan.AFP / Lehtikuva