Whatsappiin uusi ominaisuus

WhatsAppiin on tulossa uusi Writing Help -toiminto, jossa tekoäly ehdottaa tapoja muotoilla viesti uudelleen.

WhatsApp-viestisovellukseen on tulossa uusi tekoälyominaisuus, jonka myötä käyttäjän on mahdollista muotoilla viestit ja niiden sävy uudelleen, kerrotaan yrityksen blogissa.

Uusi ominaisuus on nimeltään "Writing Help", vapaasti suomentaen "Kirjoitusapu". Se käyttää Whatsappin omistajayritys Metan Private Processing -tekniikkaa, jonka avulla käyttäjät voivat hyödyntää tekoälyn luomia vastauksia ilman, että Meta tai WhatsApp lukee alkuperäistä viestiä tai ehdotettuja uudelleenkirjoitusmuotoja.

Writing Help -toiminnon avulla käyttäjät voivat saada tekoälyn luomia ehdotuksia kirjoittaa viesti uudelleen esimerkiksi ammattimaisella, hauskalla, kannustavalla tai uudella tavalla.

Näin Writing Help -ominaisuus toimisi käytännössä

WhatsApp esitteli uuden ominaisuuden tuotekuvassa, jossa näkyy käyttäjän alkuperäinen viesti: "Älä jätä likaisia sukkia sohvalle."

Sille tekoäly ehdottaa sitten "hauskoja" muunnelmia, kuten: "Älä tee sohvasta sukkien hautausmaata" tai uutistyylillä vitsaileva: "Juuri nyt: Sukat löydetty hengailemassa sohvalla. Ole hyvä, siirrä ne pois."

Kolmas kuvassa näkyvä lennokas ehdotus on: "Hei sukkaninja, pyykkikori on tuolla."

Kuva tekoälyominaisuuden käytöstä englanniksi.WhatsApp

Ominaisuutta voi käyttää napauttamalla uutta kynäkuvaketta, joka ilmestyy, kun ollaan kirjoittamassa viestiä.

Aiheesta kirjoittanut Techcrunch-media arvioi WhatsAppin todennäköisesti toivovan, että ihmiset käyttäisivät sovelluksen sisäistä tekniikkaa viestin laatimisessa ulkoisten työkalujen, kuten ChatGPT:n sijaan.

Writing Help -toiminto otetaan käyttöön ensin englanninkielisenä tietyissä maissa, kuten Yhdysvalloissa. Toistaiseksi ei ole tietoa, milloin ominaisuus mahdollisesti tulee käyttöön Suomessa tai suomen kielellä.

Lähteet: WhatsApp-blogi, Techcrunch