Snapchat aikoo alkaa periä maksua niiltä käyttäjiltä, joilla on Muistoja yli viiden gigan edestä.

Snapchat on ilmoittanut alkavansa periä maksun valokuvien ja videoiden säilyttämisestä, kertoo BBC. Tämä on kirvoittanut vastalauseita käyttäjiltä, joille on kertynyt suuri arkisto vanhoja julkaisuja.

Suosittu viestisovellus on antanut käyttäjien tallentaa ja säilyttää aiemmin julkaistua sisältöä Muistot-ominaisuudessaan sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön vuonna 2016.

Nyt kuitenkin ilmoitettiin, että ihmiset, joilla on yli viisi gigatavua (Gt) Muistoja, joutuvat maksamaan pitääkseen ne saatavillaan.

Sovelluksen emoyhtiö Snapistä kerrottiin BBC:lle, että brittejä koskeva muutos tehdään osana 'asteittaista maailmanlaajuista käyttöönottoa”. Tästä ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa.

Näin Snap perustelee suunnitelmaa

Sosiaalisessa mediassa käyttäjät ovat reagoineet uutiseen tyrmistyksellä. Yhtiö on syytetty ahneudesta.

Snapista myönnettiin, että ”ei ole koskaan helppoa siirtyä ilmaisen palvelun vastaanottamisesta siihen, että siitä alkaa maksaa”. Samalla nostettiin esiin ajatus, että se voisi kuitenkin käyttäjilleen hintansa väärti.

– Nämä muutokset antavat meille mahdollisuuden jatkaa investoimista Muistojen parantamiseen koko yhteisömme hyväksi, siirrosta kertovassa blogikirjoituksessa perusteltiin.

Snap kertoi käyttäjien tallentaneen yli biljoona Muistoa sen jälkeen, kun ominaisuus otettiin käyttöön liki kymmenen vuotta sitten.

Ominaisuuden antaa käyttäjälle mahdollisuuden tallentaa kuvia ja videoita, jotka alun perin jaettiin alustalle vain korkeintaan 24 tunniksi. Käyttäjiä pyritään kannustamaan näiden vanhojen julkaisujen uudelleenjakamiseen myöhemmin vanhojen muistelun hengessä.

Paljonko muutos maksaa?

Muutoksen myötä käyttäjiä, joilla on yli 5 Gt Muistoja, kehotetaan siirtymään 100 Gt:n tallennuspakettiin.

Lisää tallennustilaa tulee saataville käyttäjille, jotka maksavat kalliimmista Snapchat+- ja Snapchat Premium -tilauksista.

Yhtiö kertoo tarjoavansa 12 kuukautta väliaikaista tallennustilaa niille, jotka ylittävät rajan, ja käyttäjät voivat ladata tallennetun sisällön laitteilleen.

Yhtiön tiedottaja kertoi teknologiajulkaisu TechCrunchille, että sen ensimmäinen 100 Gt:n tallennussuunnitelma hinnoiteltaisiin 1,99 dollariin (eli noin 1,69 euroa) kuukaudessa, ja 250 Gt sisältyisi 3,99 dollarin (noin 3,40 euroa) hintaiseen Snapchat+ -tilaukseen.

Somekonsultti: Väistämätön kehityssuunta

Snap ilmoitti blogissaan, että "valtaosaan snapchattaajista" tallennussuunnitelmien käyttöönotto ei vaikuttaisi. Valtaosalla on Muistoja alle viiden gigan.

Tästä huolimatta muutos on herättänyt kritiikkiä sosiaalisessa mediassa, BBC kertoo. Käyttäjät ovat jakaneet alustan lähettämiä viestejä, joissa heitä kehotetaan maksamaan tallennustilasta, jos he haluavat pitää valokuvansa ja videonsa tallessa.

Jotkut kertovat käyttäneensä Snapin aiemmin ilmaista tallennustilaa vuosien ajan, minkä vuoksi heillä on alustalla tallennettuna dataa reippaasti yli viiden gigatavun, josta he nyt joutuvat maksamaan.

Toiset katsovat, että on Snapilta epäreilua tai ahneutta pakottaa käyttäjä valitsemaan maksullisen tilauksen ja Muistoista luopumisen väliltä.

Snap kertoi huhtikuussa, että Snapchatilla oli yli 900 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää. Sen kilpailijoilla, kuten Instagramilla ja Tiktokilla, käyttäjämäärät liikkuvat miljardeissa.

Sosiaalisen median konsultti Drew Benvie uskoo, että lopulta kaikki sosiaalisen median alustat alkavat periä maksun tallettamisesta.

– On väistämätöntä, että sosiaalisessa mediassa ollaan menossa kohti tallettamisesta maksamista, hän sanoi BBC Newsille.

– Aikana, jolloin julkaisemme vähemmän, mutta tallennamme enemmän, tämä on viesti- ja sosiaalisen median alustojen luonnollista kehitystä.

