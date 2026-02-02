13-vuotias poika pelasti äitinsä ja kaksi sisarustaan uimalla useita kilometrejä rantaan hälyttääkseen apua Länsi-Australian rannikolla.

BBC:n mukaan nelihenkinen perhe oli perjantaina melomassa ja suppailemassa Australian Geographe Bayssa, kun kova tuuli ajoi heidät avomerelle.

Perheen 13-vuotias poika yritti aluksi meloa kajakilla rantaan, mutta kajakki alkoi täyttyä vedellä. Tämän jälkeen hän ui noin neljän kilometrin matkan rantaan hämärtyvässä illassa.

Pelastusviranomaisten mukaan poika ui osan matkasta pelastusliivi päällä, mutta luopui siitä arvioituaan sen tekevän uintimatkasta raskaamman ja jatkoi uintimatkaansa ilman liivejä.

Poika onnistui tekemään hälytyksen illalla kuuden aikaan, mikä käynnisti laajan etsinnän Quindalupin rannan läheisyydessä.

Äiti ja 12- ja 8-vuotiaat sisarukset löydettiin helikopterietsinnöissä noin 14 kilometrin päästä rannikosta kellumasta suppilaudan varassa. Heidät pelastettiin meripelastusaluksella ja kuljetettiin turvallisesti rantaan.

Pelastusviranomaiset ylistivät pojan poikkeuksellista rohkeutta ja sitkeyttä.

Poliisin mukaan tapaus muistuttaa siitä, kuinka nopeasti meriolosuhteet voivat muuttua. Kaikki perheenjäsenet vietiin varmuuden vuoksi sairaalaan, mutta heidät kotiutettiin myöhemmin.