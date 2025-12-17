Britannia on palaamassa osaksi EU:n opiskelijavaihto-ohjelma Erasmusta vuonna 2027.
Britannia ilmoitti jättävänsä vaihto-ohjelman noin viisi vuotta sitten osana eroaan EU:sta.
Brittimedioiden BBC:n, Telegraphin ja Guardianin mukaan Britannian hallituksen odotetaan ilmoittavan asiasta virallisesti keskiviikkona.
Pääministeri Keir Starmer oli vihjannut jo toukokuussa, että jonkinlainen nuorille tarkoitettu vaihto-ohjelma voisi olla osa Britannian ja EU:n välistä uutta sopimusta.
Näin paljon maksaisi lukuvuosi
Britannian paluusta Erasmus-ohjelmaan on saatu sovittua osapuolten kesken ja brittiopiskelijat voisivat osallistua ohjelmaan ilman ylimääräisiä maksuja tammikuusta 2027 alkaen, kertoo Guardian lähteidensä pohjalta.