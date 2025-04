Näistä yllättävistä maista haetaan erityisesti Suomen korkeakouluihin – "Halutaan hakea koulutusta länsimaista"

MTV Uutiset otti selvää, mistä maista suomalaisiin korkeakouluihin haetaan.

Jos luulit, että suomalaisiin korkeakouluihin haetaan opiskelemaan eniten esimerkiksi Saksasta tai Britanniasta, niin metsään meni. Suomeen haetaan erityisesti Euroopan unionin ulkopuolista maista, joissa elintaso on länsimaita matalampi. Näitä maita ovat muun muassa Nigeria, Vietnam ja Nepal.

– Muutamien maiden osalta on varmasti kyse työntävistä tekijöistä. Halutaan lähteä hakemaan koulutusta länsimaista, toteaa tutkimuspalvelujen kehitysjohtaja Ritva Dammert Helsingin yliopistosta.

Allaolevasta grafiikasta näet tarkemman listauksen, mistä maista kansainväliset hakijat erityisesti Suomeen haluavat.

Myös Kiinasta haetaan Suomeen ahkerasti opiskelemaan. Kiinan osalta monia länsimaiden yliopistoja huolestuttaa Kiinan valtion aggressiivinen urkinta.

– Tutkimusturvallisuus on hyvin kuuma peruna monissa yliopistoissa. Mutta emme me halua alkaa määritellä opiskelijoita tai työntekijöitä turvallisuusriskiksi sen mukaan, mistä maasta he tulevat, sanoo Dammert.

EU:n ulkopuoliset maat korostuvat kansainvälisten hakijoiden kokonaisuudessa, jossa näkyvät sekä tutkinto-opiskelijat että vaihto-opiskelijat. Vaihto-opiskelijoissa on tutkinto-opiskelijoita enemmän hakijoita Euroopan maista – syynä on Euroopan unionin koulutukseen tarkoitettu Erasmus+-rahoitus.

NÄIN KYSYIMME Korkeakoulujen yhteishaku päättyi 25. maaliskuuta ja MTV Uutiset halusi heti tietää tuoreimmat tiedot kansainvälisistä hakijoista. Kysyimme tietoja Helsingin yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Oulun ammattikorkeakoulusta ja Lappeenrannan–Lahden teknillisestä yliopistosta. Kansainvälisellä opiskelijalla tarkoitetaan sekä tutkinto-opiskelijoita että vaihto-opiskelijoita.

Kansainväliset opiskelijahaut vähenivät kevään yhteishaussa esimerkiksi Tampereen ja Helsingin yliopistoihin. Syynä ovat vuoden alussa voimaanastuneet hakemusmaksut. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulovaatimusta on kiristetty. Muiden EU-maiden houkuttelevuus on samaan aikaan lisääntynyt.

Suomen hallituksen toteuttama korkeakoulupolitiikkaa ihmetyttää Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa.

– Toimenpiteet muissa EU-maissa, kuten Saksassa ja Tanskassa ovat aivan erilaisia kuin Suomessa tehdään. Heikennämme vetovoimaa ja pitovoimaa opiskelijan kannalta. Nämä päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, että saammeko tarvitsemiamme kansainvälisiä osaajia, sanoo ylioppilaskunnan sosiaalipolitiikasta ja kansainvälisistä asioista vastaava Viena Pentikäinen.

Juuri valmistuneelle osaajalle heikosti töitä tarjolla

Yle kertoi maaliskuun lopussa, kuinka kansainvälisille opiskelijoille tulee yllätyksenä, että Suomessa ei pärjää ilman kieltä ja töitä ei saa. Ylen artikkelissa EU:n ulkopuolelta tullut vauvaperhe kertoo keräävänsä pulloja elääkseen.

Kaliforniasta Yhdysvalloista Suomeen opiskelemaan tullut Kai Ferragallo-Hawkins on vastikään saanut filosofian maisterin paperit kouraan. Datatiedettä opiskellut Ferragallo-Hawkins on harmistunut, kuinka vaikeaa työtä on löytää Suomesta.

– On hankalaa saada työ, jossa pääsisit heti oppimaan suomea. Sinut useimmiten ohjataan englanninkieliseen ympäristöön, jolloin et opi riittävästi suomea. Työpaikka voi olla myös sellainen, johon halutaan suomea puhuva osaaja.

Datatieteistä (englanniksi Social data science) valmistunut Kai Ferragallo-Hawkins kertoo MTV Uutisille, että ei ole tilanteensa kanssa yksin. Moni muukin kansainvälinen opiskelija on harmitellut hänelle, kuinka vaikeaa Suomesta on saada työpaikka, vaikka osaamista löytyisi.

Ferragallo-Hawkins ei ole yllättynyt siitä, että Suomeen haetaan matalamman elintason maista opiskelemaan.

– Henkilökohtaisesti en ole näistä maista kovin yllättynyt, koska olen kasvanut Kaliforniassa. Kaliforniassa maahanmuuttajien osuus on korkea. Neljännes on kotoisin muualta kuin Yhdysvalloista. Tuo luku ei myöskään sisällä toisen polven maahanmuuttajia, joihin kuuluvia on ystävissäni paljon.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa kello 17.30 mitä mieltä hän on siitä, että Suomeen haetaan opiskelemaan matalan elintason maista.