KOMMENTTI: Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme

Ilkka Herola, Eero Hirvonen ja Wille Karhumaa ovat velikultia ja hienoja miehiä, kirjoittaa Milano-Cortinan olympialaisista MTV Urheilun Tuomas Hämäläinen.

Yhdistetty on saanut Milano-Cortinan olympialaisissa kaksi uutta olympiapronssimitalistia: Eero Hirvosen ja Ilkka Herolan. Kolmas joukkueen urheilija Wille Karhumaa on puolestaan venynyt uransa parhaisiin suorituksiin, kärkinoteerauksenaan tämän päivän 16:s sija. Suomalaistrion kesken kukkii reipas huumori. Kun kysyin Karhumaalta, mahtaako yhdistetyssä mitali vielä kirkastua, kun Herolalla ja Hirvosella on parisprintti torstaina, olympialaisten ensikertalainen sanoi, että kyllähän he sen kaivavat. – Minä ravistelen poikien reisiä niin, että he seisovat siellä keskipallilla. Kuulitko, Eero? Karhumaa heitti.

Vieressä odottanut Hirvonen otti kopin.

– Siinä onkin ravistelemista, ovat sen verran massiiviset nämä koivet, hän leukaili.

– Aloitetaan tännään jo, Karhumaa intoili.

Aitoa

6:17 Olympiapronssimitalisti Ilkka Herola vitsaili: "Sauna kuulostaa aika houkuttelevalta."

Suomalaiset ovat saaneet jännittää ja nauttia yhdistetyn miesten hienoista olympiasuorituksista.

Niin media kuin yleisö saavat myös hykerrellä heidän haastatteluilleen. Näistä suomalaisista muodostuu ennen kaikkea äärimmäisen aito ja vilpitön kuva.

Sanotaan juuri se, mitä ajatellaan. Hetkessä läsnä ollen ja itsestään paljon antaen, yksityiskohtia avaten. Toista osapuolta kunnioittaen.

Ollaan sitten onnen kukkuloilla tai maksimaalisen pettyneitä.

Haastattelut ovat kiinnostavaa kuunneltavaa ja luettavaa. Näitä miehiä seuratessa sivistyy heidän lajistaan – paikoin muutenkin.

Riemua toisten puolesta

Todella paljon näistä urheilijoista kertoo myös se, miten he puhuvat toisistaan. Toisiaan nostaen, toisten onnistumisista riemuiten – jopa kun oma tavoite ei täyty.

Kun Herola jäi viime viikolla täpärästi mitalien ulkopuolelle viidenneksi, hän ilakoi täysin palkein Hirvosen ensimmäisestä arvokisamitalista. Herola ilmaisi oman pettymyksensä hautautuneenkin sen alle.

Nyt sijoitukset kiepsahtivat. Hirvonen oli viides, Herola kolmas.

Hirvonen sanoi olleensa erittäin iloinen "Ilun" puolesta.

– Oli vähän vaikeaa pitää enää omaa pakkaa kasassa.

Hirvonen oli noussut hiihto-osuudella mitaleista taistelevaan letkaan, mutta heti sen perään, pahimmalla hetkellä, juna kiristi tahtia ja mies menetti mahdollisuutensa.

– Kun itse hyydyin enkä päässyt yhtään eteenpäin, oli kuitenkin kiva seurailla. Monessa kohtaa näkee tilanteen ja tietää, miten menee. Näin, että Ilu on kolmen porukalla irti. Se lämmitti mieltä, vaikkei itselläni ollut enää mitään annettavaa, Hirvonen virkkoi.

Se, että kumpikin on nyt olympiamitalisti, tuntuu hänestä mahtavalta. Yhdessä kuljettua matkaa on 30-vuotiailla kaveruksilla paljon takana.

Ja siinä missä sama pätee toisinpäinkin, Herola on Hirvoselle mieluinen persoona.

– Ihmisenä erittäin luotettava. Sympaattinen ja tunneälykäs. Rationaalinen, osaa järkeistää hyvin asian kuin asian. Ilun kanssa on yleisesti ottaen mukava keskustella aiheesta kuin aiheesta. Se on hyvin rakentavaa ja oppii itse aika paljon. Tekin varmasti häntä monta kertaa haastatelleena tiedätte, että aika fiksu kaveri on kyseessä.

Tiedämme. Syvällisiä pohdintoja on tarjolla aina.

Sama mies

Karhumaa nosti Hirvosen olympiapronssin jälkeen, miten mies oli ollut merkittävissä ongelmissa viime kaudella hyppäämisensä kanssa. Maailmancupeja jäi väliin.

– Se vaatii aika kovaa henkistä vahvuutta, uskoa omaan tekemiseen – ja myös fyysistä vahvuutta – että tuollaisesta suosta pystyy kampeamaan itsensä vuodessa olympiamitaleille. En tiedä oikein ketään muuta, tai ei ainakaan tule äkkiseltään meidän lajistamme mieleen ketään, joka olisi vastaavaan pystynyt, Karhumaa sanoi.

Nyt Herolan pronssin jälkeen Karhumaa muisteli hetkeä, jolloin hän nousi 14-vuotiaana maajoukkueringitykseen.

– Ensimmäinen leiri ulkomailla oli Virossa Otepäässä. Minä olin aivan kujalla, että mitä täällä pitää tehdä. Ilu tuli noutamaan minut kämppikseksi sieltä käytävältä ja näytti, miten leirielämää ja muuta eletään, tätä nykyä 25-vuotias urheilija kertoi.

Viimeisiä olympialaisiaan vetävä Herola on ollut Karhumaan sanoin joukkueen johtohahmo ja vetonaula.

Ja sitä seuraavat Herolan suuruudesta kaiken kiteyttävät sanat.

– Menestys ei ole koskaan muuttanut miestä mihinkään, vaikka on arvokisamitaleita.

– Hän on koko joukkueen henkireikä.

Karhumaa kehui, että MM-hopeankin saavuttaneella Herolalla on ollut todella suuri vaikutus hänen uraansa.

– Ilu on aivan äärimmäisen tunneälykäs tyyppi. Hänen kanssaan pystyy ottamaan kissan kuin kissan pöydälle ja keskustelemaan. Se tekee sekä henkilökohtaisesta elämästä että urheiluelämästä paremman. Hänellä on molempiin annettavaa.

Älkää miehet koskaan muuttuko.

Wille Karhumaa, Eero Hirvonen ja Ilkka Herola.Lehtikuva

Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme MTV Uutiset