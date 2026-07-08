Naton huippukokous Turkin Ankarassa ei ollut historiallinen, mutta sotilasliitto teki selkeän loikan kohti Eurooppaa, arvioi tutkija.
Etukäteen moni jännitti, ilmaiseeko Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Yhdysvaltojen sitoutuneisuutta sotilasliittoon. Kokouksessa olleiden mukaan keskustelut käytiin kuitenkin hyvässä hengessä.
Vanhempi tutkija Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista sanoo, että Yhdysvaltojen Nato-suhteessa vaikuttaa tapahtuneen aitoa kehitystä.
– Tämä olisi voinut olla totaalinen fiasko vielä viime talvena, Särkkä kuvailee eroa aiempaan.
Särkkä uskoo, että tässä keskeinen tekijä on ollut se, että Eurooppa on ottamassa isomman vastuun Naton yhteisestä puolustuksesta. Tämä on ollut Yhdysvalloille tärkeä vaatimus jo hetken.
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"Vain noussut erittäin huonolla jalalla tähän päivään"
Vaikka kokouksen tunnelmaa on kehuttu monesta suunnasta, samaan aikaan Trump on kuitenkin pitänyt julkisuudessa hyvin tiukkasanaisia puheenvuoroja Nato-kokouksen ympärillä.
Särkän mukaan tässä voi olla kyse siitä, että Trump on eräänlainen "spektaakkelien mestari". Toisaalta hänestä kyse voi olla myös vain siitä, millä tuulella Yhdysvaltain presidentti on sattunut olemaan.