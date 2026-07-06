Heinäkuun alun epävakaa sää on iskenyt monien lomailijoiden kiusaksi. Kaikki eivät siitä kuitenkaan häiriinny.
MTV Uutiset kysyi suomalaisilta, miten paljon kehno heinäkuun sää madaltaa mielialaa.
– Vähän, sanoo Piia Rokosa.
Rokosa kertoo peruneensa matkan lapsenlapsensa kanssa Puuhamaahan epävakaan sään vuoksi.
Tummien pilvien lähestyessä Rokosa kertoo viettävänsä iltansa purkutaidenäyttelyssä.
Toisaalla Puuhamaan suunnilta on kuitenkin saavuttu Helsinkiin hyvillä mielin.
– Mulle sopii viileä ja sateinen sää. Helsinkiin oli ihan mukava tulla, Tervakoskelta tullut Tapio Mäenpää kertoo.